قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفياً الإثنين مع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا وهنّأه على انتخابه.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الزعمين شدّدا خلال المكالمة الهاتفية على أنّ التحالف بين الولايات المتحدة واليابان "هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم".

وكان البيت الأبيض قال قبيل المكالمة إنّ بايدن "يتطلّع للعمل من كثب مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز تعاوننا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

كما أشاد الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوغا وشكره على جهوده "لدفع التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قدماً".

وصباح الإثنين انتخب البرلمان الياباني فوميو كيشيدا (64 عاماً) رئيساً للوزراء بعدما فاز الأسبوع الماضي بزعامة الحزب الحاكم.

وما لبث أن كشف رئيس الوزراء الجديد عن تشكيلته الحكومية التي ضمّت وجوهاً جديدة وأخرى من الحرس القديم.

وتولّى كيشيدا السلطة إثر تقديم الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة يوشيهيدي سوغا (72 عاماً) استقالتها صباح الإثنين.

وبعدما أمضى عاماً واحداً فقط في السلطة خسر سوغا شعبيته بسبب طريقة إدارته للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 وإصراره على استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو على الرّغم من كلّ المخاطر.