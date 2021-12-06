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إيلاف من بيروت: مع استمرار المفاوضات مع إيران في أوروبا، ومحاولة طهران الضغط على الغرب لتخفيف العقوبات بينما تسابق الزمن لتصبح دولة نووية، يجدر التركيز على من هم قادة إيران اليوم.فقد حذر تقرير جديد من أن هذه ليست القيادة الإيرانية نفسها منذ عدة سنوات.

فقد كشف تقرير أجراه معهد توني بلير عنوان "النخب الصاعدة في عهد رئيسي: الإمام الصادق، التكنوقراط في إيران"، أن إدارة الرئيس الإيراني الجديد رجل الدين الإسلامي المتشدد إبراهيم رئيسي، تتبلور الآن. كان رئيسي طالبًا ومخلصًا للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وتم إعداده ليصبح رئيسًا لـطهير الجمهورية الإسلامية.

متعهدو التطهير

"بالنسبة إلى خامنئي وأتباعه المتشددين، التطهير ضروري لدفع المرحلة التالية من الثورة الإسلامية - إنشاء دولة إسلامية مثالية - والتي، كما يعتقدون، لم تتحقق بعد". هذا مهم لأن النظام في إيران أنتج الآن جيلًا جديدًا من القادة الذين يرون مستقبل إيران في إعادة توجيهها نحو الشرق. يتضح هذا من اتفاق إيران الجديد مع الصين وكذلك المحادثات حول اتفاقية للطاقة في آسيا الوسطى.

إضافة إلى تطهير النظام من التأثيرات الغربية، أحد الأهداف هو جعل الجمهورية الإسلامية أكثر كفاءة من خلال عكس عقود من سوء الإدارة الحكومية. لتعزيز هذا الهدف، يدرك نظام الملالي في إيران أنه يتطلب تكنوقراطيين وبيروقراطيين مدربين يمكنهم تنفيذ سياسات النظام، كما جاء في التقرير.

النخبة الجديدة ستجعل الصفقة أكثر صعوبة للدول الغربية. الإدارة الأميركية الحالية، على عكس إدارة أوباما، كانت تستمع لمخاوف إسرائيل والخليج بشأن دور إيران في المنطقة. إضافة إلى ذلك، عقدت إسرائيل مؤخرًا اجتماعات رفيعة المستوى مع المملكة المتحدة حول طموحات طهران النووية.

كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا هو أحد نخبة "الإمام الصادق" الجديدة. ويصفهم البحث بأنهم تكنوقراط متلقون للغاية. اجتمع هؤلاء الرجال حول رئيسي. ويكشف التقرير أن صعود "الإمام الصادق"، أول مرة منذ 42 عامًا، يغير ديناميكية النخبة الإيرانية، مما أدى إلى ظهور تحالف جديد بين مكتب المرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني والتكنوقراط الأيديولوجيين.

إسقاط السلطة

كان واضحًا في السنوات الأخيرة بدء الحرس الثوري الإيراني بإسقاط السلطة والاستيلاء على برامج عسكرية ودفاعية رائدة والعمل كوزارة الخارجية وجهاز المخابرات الخاص به. ويذكر التقرير عدة شخصيات مهمة في الإدارة كرمز للاتجاه الجديد. ومن بين هؤلاء نائب وزير الخارجية الإيراني الجديد وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كاني ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي ووزير العمل حجة الله المالكي.

يحذر التقرير أيضًا من أن الغرب أخطأ في قراءة بعض هؤلاء التكنوقراط. إنهم ليسوا براغماتيين، لكنهم "أيديولوجيون متحمسون". وهذا يعني: "على الرغم من كونهم غير عسكريين، فإن أتباع الإمام الصادق هم أيديولوجيون تمامًا مثل الحرس الثوري الإيراني، بعد أن خضعوا لعملية اختيار صارمة".

قالت كسرة أرابي، كبيرة المحللين الإيرانيين، التي شاركت في كتابة التقرير، إن "سيطرة" الإمام الصادق "على البيروقراطية تجعل التوصل إلى اتفاق نووي مقبول أقل احتمالية ويزيد من فرص أن أي أموال مخصصة للنظام".

يقول التقرير إن الغرب يجب أن يتعرف على هذه النخبة الإيرانية الصاعدة حتى يتمكن من التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للنظام. تتتبع الصحيفة صعود هؤلاء الرجال، الذي يعود إلى سنوات شبابهم في عهد الرئيس السابق سيد محمد خاتمي (1997-2005) إلى رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، الذي "فتح آفاقًا جديدة للإمام. صادقيس، وفر لهم بابًا مفتوحًا في بيروقراطية الدولة التقليدية.

في حين أن حقبة خاتمي أدت إلى ظهور الإمام صادق، فإن أفضل وصف للفترة تحت حكم أحمدي نجاد هو "مرحلة النمو". يمكن رؤية الفتح البطيء للدولة من قبل هؤلاء الرجال في جميع المجالات. لقد زادوا من قوتهم في قطاع الإعلام وكذلك المؤسسات الأخرى.