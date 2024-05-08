إيلاف من القاهرة: أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن متابعتها وتحقيقها في واقعة تشويه وجه طالبة في الصف السادس تدعى كارولين مرقس بمياه مغلية على يد معلمة بإحدى مدارس محافظة الجيزة.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أنّه "يتم حالياً التحقيق في تلك الواقعة لمعرفة التفاصيل الكاملة"، مشيراً إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الجانية".

وبحسب رواية والدة الطالبة، فإنّ ابنتها تعرضت لحروق خطيرة في وجهها وجسدها بعد أن ألقت عليها معلمة مدرستها مياه مغلية أثناء تواجدها في فناء المدرسة بعد انتهاء حصة المراجعة.

وقالت الأسرة إن الضحية أثناء وقوفها بجوار السور داخل فناء المدرسة سقطت عليها مياه ساخنة، من الطابق الأول بمبنى المدرسة، مما تسبب في إصابتها بحروق شديدة في الوجه، وباقي أنحاء الجسم، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أثارت هذه الواقعة غضب واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بمحاسبة المعلمة ومعرفة دوافعها وراء هذا الفعل البشع.

وتُؤكّد وزارة التربية والتعليم المصرية على التزامها التام بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون أو يُعرض حياة الطلاب للخطر، وأنّها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع الطلاب في مدارسها.