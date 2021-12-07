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باريس: أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري "في الأيام المقبلة" محادثات مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد قمة عبر الفيديو عقدها الأخير مع نظيره الأميركي جو بايدن لتجنّب تصعيد عسكري في أوكرانيا.

وكانت واشنطن أعلنت أنّ الرئيس الأميركي أجرى محادثات مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بهدف "إبلاغهم" بفحوى محادثاته مع بوتين و"التشاور بشأن الخطوات المقبلة".

وفيما أعلن الكرملين أنّ المحادثات بين بوتين وبايدن كانت "صريحة"، أشار إلى أنّ الرئيس الروسي ندّد بتنامي "القدرات العسكرية" للحلف الأطلسي على الحدود الروسية، وطالب بـ"ضمانات" بعدم توسيع الحلف شرقاً.

في المقابل، أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان الثلاثاء أنّ بايدن لم يقدّم "تعهّدات أو تنازلات" ردّاً على طلبات نظيره الروسي.

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي من أنّ أيّ هجوم روسي على أوكرانيا قد يعرض للخطر خط "نورد ستريم 2" الذي تعوّل عليه روسيا لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي.