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إيلاف من لندن: أُعلن في واشنطن الخميس ان الرئيس الاميركي جو بايدن سيرشح سفيرة بلاده في الكويت حاليا "الينا رومانوفسكي" سفيرة فوق العادة في العراق وهي خبيرة في الارهاب وشؤون الشرق الاوسط .

ونقلت وسائل اعلام اميركية عن مصدر في البيت الابيض الخميس قوله ان رومانوفسكي (56 عاما) ستخلف في حال تسميتها رسميا في منصبها الجديد السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر الذي تولى منصبه هذا في العاشر من حزيران تموز عام 2019 وهي تشعل حاليا منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت منذ عام 2020 وقبلها كانت نائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية.

بالترافق مع الانسحاب الاميركي

ستتولى رومانوفسكي منصبها الجديد المرشحة له في وقت تكون واشنطن قد اكملت انسحاب قواتها من العراق بنهاية الشهر الحالي وتحويل مهام المتبقي منها من دورها الى القتالي الى مهام تدريبية واستشارية منهية بذلك جدلا سياسيا محليا وتهديدات للقوى العراقية الموالية لايران بمواجهة تلك القوات عسكريا في حال عدم تنفيذ الانسحاب المتفق عليه بين البلدين مؤكدة ان عدد المتطوعين للمشاركة فيما وصفتها بالمنازلة التاريخية مع الاميركان قد بلغ 50 الف شخص منذ فتحت باب التطوع قبل حوالي الاسبوعين.

وتشير سيرة رومانوفسكي على صفحة سفارة بلادها في الكويت اطلعت عليها "ايلاف" الى انها اكتسبت خبرة في شؤون الشرق الاوسط بعد 40 عاماً من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأميركية كما عملت سابقاً في وزارة الخارجية منسق لمساعدة الولايات المتحدة لأوروبا وأوراسيا كما تولت مهمة نائب مساعد المدير لمكتب الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

تخرجت من جامعات أميركية واسرائيلية

والتحقت رومانوفسكي بوزارة الخارجية في عام 2003 لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وشغلت منصب مديره الأول كما تولت مناصب مساعد وزير الخارجية في مكتب التعليم والشؤون الثقافية ونائب مساعد وزير في مكتب شؤون الشرق الأدنى اضافة الى مناصب عليا في وزارة الدفاع حيث تولت المدير المؤسس لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع.

وعملت السفيرة المرشحة في وقت سابق محللة في وكالة المخابرات المركزية الاميركية وحصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة شيكاغو كما درست في جامعة تل ابيب في إسرائيل وهي تتحدث اللغة الفرنسية ودرست العربية والعبرية .. متزوجة من بيل ماتزسليفيتش وهو كابتن بحري أمير كي متقاعد ولهما ولدان بالغان.