قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



المقربون من رئيس النظام السوري بشار الأسد يصنعون ويبيعون الكبتاغون، ما يخلق حالة مخدرة جديدة على البحر الأبيض المتوسط.

إيلاف من بيروت: نمت صناعة مخدرات غير قانونية يديرها شركاء أقوياء وأقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقد بُنيت على رماد 10 سنوات من الحرب في سوريا، إلى عملية بمليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية السورية وتحول البلد إلى أحدث مخدر في العالم. منتجها الرئيسي هو الكبتاغون، وهو عقار غير قانوني ويسبب الإدمان. وتمتد عملياتها عبر سوريا، بما في ذلك ورش تصنيع الحبوب ومصانع التعبئة حيث يتم إخفاؤها للتصدير وشبكات التهريب لنقلها إلى الأسواق في الخارج.

وجد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، وهي وحدة النخبة يقودها ماهر الأسد، الأخ الأصغر للرئيس وأحد أقوى الرجال في سوريا. ومن اللاعبين الرئيسيين أيضًا رجال أعمال تربطهم صلات وثيقة بالحكومة، وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة وأعضاء آخرين من عائلة الرئيس، الذين يضمن اسمهم الأخير الحماية من الأنشطة غير القانونية، وفقًا لتحقيق صحيفة "تايمز"، الذي يستند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول وعشرات المقابلات مع خبراء المخدرات الدوليين والإقليميين، وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة.

أكثر ما يثير قلق الحكومات في المنطقة أن الشبكة السورية التي تم إنشاؤها لتهريب الكبتاغون بدأت في نقل مخدرات أكثر خطورة، مثل الكريستال ميث، كما يقول مسؤولو الأمن الإقليمي. أضافوا: "أكبر عقبة في مكافحة التجارة هي أنها تحظى بدعم دولة ليس لديها سبب وجيه للمساعدة في إغلاقها".

"إنهم كارتل مخدرات"

قال جويل ريبيرن، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا خلال إدارة دونالد ترمب: "فكرة الذهاب إلى الحكومة السورية طلبًا لتعاونها مجرد فكرة سخيفة. الحكومة السورية هي التي تصدّر المخدرات حرفياً. ليس الأمر كأنهم ينظرون في الاتجاه الآخر بينما تقوم عصابات المخدرات بعملها. إنهم كارتل المخدرات".

بعد اندلاع الحرب السورية، استغل المهربون الفوضى لبيع المخدرات للمقاتلين من جميع الجهات، الذين أخذوها لتعزيز شجاعتهم في المعركة. بدأ السوريون المغامرون، الذين يعملون مع الصيادلة المحليين والآلات من مصانع الأدوية المهجورة، في صنعها. كان لدى سوريا المكونات اللازمة: خبراء لخلط الأدوية، ومصانع لتصنيع منتجات لإخفاء الحبوب، والوصول إلى ممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب إلى الأردن ولبنان والعراق.

مع استمرار الحرب، انهار اقتصاد البلاد وتم استهداف عدد متزايد من شركاء الأسد بالعقوبات الدولية. استثمر بعضهم في الكبتاغون، وتطور كارتل مرتبط بالدولة، يجمع بين ضباط الجيش وقادة الميليشيات والتجار الذين ازدهرت أعمالهم خلال الحرب وأقارب الأسد.

في مناطق النظام

تنتشر مختبرات الكبتاغون في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، وفقًا لسوريين في المناطق التي يتم فيها إنتاج المخدرات، وفي الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية، وخارج العاصمة دمشق، وحول مدينة اللاذقية الساحلية.

العديد من المصانع صغيرة، أقيمت في حظائر معدنية أو فيلات فارغة، حيث يقوم العمال بجمع المواد الكيماوية وضغطها في أقراص بآلات بسيطة، فيما يحرس الجنود بعض المرافق، وبعضها الآخر يحمل لافتات تعلن أنها مناطق عسكرية مغلقة.

يتم إخفاء الحبوب الجاهزة في قيعان مزيفة في حاويات الشحن؛ في عبوات الحليب والشاي والصابون، وشحنات العنب والبرتقال والرمان. ثم يتم تهريبهم برًا إلى الأردن ولبنان، حيث يغادر بعضهم عبر موانئ بيروت الجوية والبحرية. الجزء الأكبر يغادر سوريا من ميناء اللاذقية على المتوسط.

يوفر المكتب الأمني للفرقة الرابعة، برئاسة اللواء غسان بلال، الكثير من الجهاز العصبي للشبكة. وبحسب مسؤولين أمنيين إقليميين وضابط عسكري سوري سابق، القوات التابعة لهذا المكتب تحمي العديد من المصانع وتسهل انتقال المخدرات إلى حدود سوريا والميناء. وقال العقيد حسن القضاة، رئيس دائرة المخدرات في مديرية الأمن العام الأردني: "تواجد الفرقة في المنطقة خطير. مصانع الكبتاغون موجودة في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة وتحت حمايتها".

زعيتر لبنان

لا يزال الكبتاغون ينتج في لبنان ويتم تهريبه عبره. نوح زعيتر، تاجر مخدرات لبناني يعيش الآن بشكل أساسي في سوريا، يربط بين أعمال الجانبين اللبناني والسوري، وفقًا لمسؤولين أمنيين إقليميين وسوريين على دراية بتجارة المخدرات. حكمت محكمة عسكرية لبنانية هذا العام على زعيتر بالمؤبد مع الأشغال الشاقة بتهمة جرائم المخدرات.

قال زعيتر للصحيفة الأميركية إن عمله في الحشيش، ونفى أنه سبق له أن شارك في الكبتاغون. وقال: "لم ولن أرسل مثل هذه السموم إلى السعودية أو أي مكان آخر. فحتى أسوأ عدو لي، لن أقدم له الكبتاغون".

ربما أصبح الكبتاغون أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا، وفقًا لجهاد يازجي، محرر The Syria Report، وهو منشور يتتبع الاقتصاد السوري. قال: "هذا لا يعني أن الإيرادات المكتسبة تعود إلى الاقتصاد، بل يتم استثمارها في الغالب في الحسابات المصرفية للمهربين وأمراء الحرب".