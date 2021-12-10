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واشنطن: أفاد صحافي إسرائيلي الجمعة أنّ الصداقة التي كانت تجمع بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو انتهت بعدما اتّهم الملياردير الجمهوري زعيم الليكود بقلّة الوفاء وشتمه قائلاً "تبّاً له"، وذلك بسبب التهنئة التي وجّهها إلى منافسه جو بايدن بانتخابه رئيساً.

وقال باراك رافيد، الصحافي في موقع "أكسيوس" الإخباري، إنّ ترامب أدلى بهذا التصريح خلال مقابلة أجراها معه في إطار كتاب يعدّه عن العلاقات الإسرائيلية-الأميركية في عهد الرئيس السابق الجمهوري.

وكتب الصحافي الإسرائيلي "كان دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو حليفين سياسيين مقرّبين جداً خلال السنوات الأربع التي قضياها معاً في السلطة، أقلّه علانية".

وأضاف أنّ هذه الصداقة "انتهت" اليوم.

وأوضح رافيد أنّه التقى ترامب مرّتين في إطار مقابلات أجراها لإعداد كتابه الجديد وعنوانه "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط".

وأضاف أنّه في كلا المرّتين وجّه الملياردير الجمهوري الذي لم يعترف يوماً بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن، انتقادات شديدة إلى "بيبي"، لقب نتانياهو الذي يتزعّم حالياً المعارضة في إسرائيل.

ونقل الصحافي عن ترامب قوله خلال المقابلة الأولى التي أجراها معه في نيسان/أبريل"لقد أحببت بيبي. ما زلت أحبّه. لكنّني أيضاً أحبّ الوفاء. أول شخص هنّأ بايدن كان بيبي، وهو لم يهنئه فحسب، بل أعدّ مقطع فيديو".

وأضاف أنّ نتانياهو "كان من الأوائل. لم أتحدّث معه منذ ذلك الحين. تبّاً له".

ووفقاً لرافيد فقد أكّد ترامب أنّه فعل لإسرائيل ولنتانياهو أكثر مما فعل أيّ رئيس أميركي آخر، مستشهداً في ذلك بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس وإبقاء القوات الأميركية في المنطقة واعتراف الولايات المتحدة بسيادة الدولة العبرية على مرتفعات الجولان السورية.

وفي المقابلة الثانية التي أجراها الصحافي الإسرائيلي مع ترامب في تمّوز/يوليو، أي في أعقاب الإطاحة بنتانياهو بعد 12 عاماً قضاها في السلطة، قال الرئيس الأميركي السابق عن صديقه السابق "أنا أحبّه، لكنّه كان في السلطة منذ فترة طويلة".

وردّاً على ما قاله عنه ترامب أصدر نتانياهو بياناً نشره موقع أكسيوس.

وقال رئيس الوزراء السابق في بيانه "أقدّر كثيراً المساهمة المهمّة التي قدّمها الرئيس ترامب لإسرائيل وأمنها".

وأضاف "أعي أيضاً أهمية التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتّحدة، وبالتالي كان من المهمّ بالنسبة الي أن أهنّئ الرئيس المنتخب".