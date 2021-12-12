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روما: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يزال ستة في عداد المفقودين بعد انفجار طاول عدّة مبانٍ في مدينة رافانوسا في صقلية في ايطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وعثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض فيما لا تزال فرق الانقاذ تبحث عن المفقودين مستخدمة كلابا.

وأشار الدفاع المدني المحلي عبر فيسبوك إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى ثلاثة وليس أربعة كما ذكر في وقت سابق.

ولا تزال فرق الإنقاذ وكلابها البوليسية تبحث عن المفقودين بعد الكارثة التي وقعت مساء السبت (19,30 ت غ) في جنوب الجزيرة الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت صور بثّتها القنوات التلفزيونية كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبا على الأرض وركام مبان، ما يُصعّب عملية البحث.

وبحسب التقارير المحلية، تأثرت نحو عشرة مبانٍ، غير أن وكالة فرانس برس لم تتمكّن من التأكد من المعلومة.

ونقلت صحيفة "جورنالي دي سيسيليا" عن رئيس فرق الإطفاء في أغريجينتي جوزيبي ميريندينو قوله إن "كل شيء صعب للغاية لأن المباني انهارت على بعضها والركام متداخل".

وأضاف "علينا أن نبحث عن ثغرات بين الركام لايجاد المفقودين" متابعًا "الآن، ويا للأسف، لم تُعطنا الكلاب أي إشارة ويجب أن نبحث عن طُرُق أخرى".

وأشار رئيس وحدة الحماية المدنية في صقلية سالفاتوري كوشينا إلى أن "صدمة ضخمة" شُعر بها على بعد مئة متر.

وقالت السلطات إن انفجار غاز قد يكون تسبب بالكارثة مساء السبت وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال ميريندينو عبر قناة "راي نيوز 24" إن "الغاز قد يكون تراكم في حفرة. وقد يكون هذا الجيب من الغاز انفجر بسبب صاعق عرضي مثل سيارة أو مصعد أو آلة كهربائية".

وبعيد الانفجار، ناشد رئيس بلدية رافانوسا كارميلو دانجيلو عبر فيسبوك "أي شخص لديه مجرفة أو جرّافة" أن يبادر الى المساعدة، مضيفًا أن ما حصل "كارثة".

واورد رئيس البلدية أن نحو 50 شخصًا أصبحوا بلا مأوى.