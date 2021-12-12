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إيلاف من لندن: مع مخاوف حقيقية من ارتفاع حالات أوميكرون، دعت السلطات البريطانية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا وأكثر في إنكلترا للتطعيم بجرعة معززة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحة في إنكلترا إن هناك حوالي 7.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، و3.5 مليون منهم مؤهلون للحصول على معززات اعتبارًا من يوم الاثنين.

ويمكن لجميع البالغين المؤهلين حجز جرعة معززة بعد شهرين (61 يومًا) من جرعتهم الثانية باستخدام نظام الحجز الوطني على موقع هيئة الصحة الوطنية NHS، من أجل الحصول على ثلاثة أشهر (91 يومًا) من جرعتهم الثانية.

دخول مستشفيات

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه النمذجة إلى أن إنكلترا يمكن أن تشهد أعدادًا كبيرة من حالات دخول المستشفى إذا لم يتم تطبيق قيود أكثر صرامة على كورونا.

وقال الوزير نديم الزهاوي لشبكة (سكاي نيوز) إن هناك أشخاصًا في المستشفى مع أوميكرون. وأضاف وزير التعليم أيضًا إنه لا توجد خطط حاليًا لتطعيم أطفال المدارس الابتدائية.

وحذر الزهاوي من أنه حتى إذا ثبت أن طفرة أوميكرون Omicron COVID-19 تسبب أعراضًا أقل حدة من متغير دلتا، فإن معدلات الإصابة المرتفعة قد تستمر في أن ينتهي الأمر بعشرات الآلاف من الأشخاص في المستشفى.

حالات مؤكدة

وأبلغت المملكة المتحدة عن 1239 حالة مؤكدة إضافية لمتغير أوميكرون، وهو أعلى ارتفاع يومي وتقريبًا ضعف أعلى مستوى سابق تم تسجيله يوم السبت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات المتغير إلى 3137 في المملكة المتحدة. ومن بين هؤلاء، تم الإبلاغ عن 1196 حالة جديدة في جميع أنحاء إنكلترا مع 2953 حالة مسجلة بشكل عام.

وعلى صلة، تم تسجيل 48854 إصابة أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أحدث فترة 24 ساعة - بزيادة قدرها 5000 تقريبًا عن رقم الأحد الماضي.

تم الإبلاغ عن 52 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي - مرتين قبل أقل من سبعة أيام. بينما وصل عدد التطعيمات الثالثة أو التعزيزات - الآن إلى 23124.829.

سيناريوهات

وإلى ذلك، قال أحد السيناريوهات من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) إن ضعف عدد مرضى الفيروس التاجي يمكن إدخالهم إلى المستشفى مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثير البديل أوميكرون.

ووفقًا لسيناريو الحالة الأفضل، يمكن أن يؤدي المتغير إلى ذروة تصل إلى أكثر من 2000 حالة دخول يومية إلى المستشفى، مع 175000 حالة دخول إلى المستشفى و24700 حالة وفاة في إنكلترا بين 1 ديسمبر 2021 و30 أبريل 2022، وفقًا للتوقعات.

وفي ظل سيناريو أكثر تشاؤما، يمكن أن تصل حالات الاستشفاء إلى 492 ألف والوفاة 75 ألفًا.

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