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إيلاف من لندن: مع وعد من رئيس الوزراء بتعيين رئيس للتحقيق في جائحة كورونا، سجلت بريطانيا 36722 إصابة جديدة و150 حالة وفاة خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.

وأظهرت البيانات أنه تم الإبلاغ عن 34526 حالة إصابة و167 حالة وفاة يوم الثلاثاء. ووفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، سجلت المملكة المتحدة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي 34460 حالة و166 حالة وفاة خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.

منذ بداية الوباء في مارس 2020، توفي 136525 شخصًا في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي. ويوجد حاليًا 6976 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى.

وتظهر البيانات الحكومية حتى 28 سبتمبر أنه من بين 93630859 جرعة من لقاح كورونا تم تقديمها في المملكة المتحدة، كانت 48797579 جرعات أولى.

تحقيق



وإذ ذاك، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون العائلات التي فقدت أحباءها بسبب الفيروس بتعيين رئيس للتحقيق العام بحلول عيد الميلاد، ويهدف التحقيق الذي سيكون مستقلا وضع النقط على الحروف وتحديد المسؤولية في تعامل الحكومة مع الوباء وسيبدأ في الربيع المقبل.

وأجرى السيد جونسون محادثات مع أعضاء مجموعة كوفيد COVID-19 للعائلات الثكلى من أجل العدالة في داونينغ ستريت يوم الثلاثاء. لكنه واجه اتهامات بتعميق الجراح ""بتأجيل لقائهم لأكثر من عام".

الجدار التذكاري



كما اقترح السيد جونسون أن الجدار التذكاري الوطني لفيروس كوفيد يمكن أن يصبح تكريمًا دائمًا لأولئك الذين أودى الوباء بحياتهم، واصفًا الاجتماع بأنه "عاطفي للغاية".

وأُعلن يوم الثلاثاء أن تجربة مدتها 12 أسبوعًا ستحاول تحديد ما إذا كانت قطرات الأنف التي تحتوي على فيتامين أ يمكن أن تساعد الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وعانى واحد من كل 10 تلاميذ في المدارس الثانوية مصابين بـ COVID-19 من أعراض مستمرة، وفقًا لدراسة أجراها مكتب الإحصاء الوطني والصحة العامة في إنكلترا.

ووجد البحث أيضًا أن أكثر من ثلث موظفي المدرسة يعانون أيضًا من الأعراض بعد شهر من الإصابة بالفيروس.



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