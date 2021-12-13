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أثينا: تعرض رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو للهزيمة الأحد بفوز عضو البرلمان الأوروبي نيكوس أندرولاكيس في الانتخابات لاختيار زعيم الحركة من أجل التغير (كينال، اليسار الوسط) الذي حل مكان حزب باسوك الاشتراكي، ثالث حزب في البلاد.

بعد فرز الأصوات في أكثر من 95% من مراكز الاقتراع، فاز أندرولاكيس (42 عاماً)، عضو مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، بنسبة 68% من الأصوات في مقابل 32% لمنافسه باباندريو في الجولة الثانية من التصويت.

يسعى أندرولاكيس إلى احياء إرث حزب باسوك الذي اسسه والد منافسه، اندرياس باباندريو والذي شغل منصب رئاسة الوزراء ثلاث مرات، لكن شعبية الحزب اهتزت بشكل خطر خلال أزمة الديون.

ولحزب كينال الاسم الجديد الذي تبناه الحزب العام 2018 ، 22 نائبا في البرلمان من أصل 300 مقعد.

ووجه الإفلاس المالي للبلاد في العام 2010 وخطط التقشف المفروضة على السكان، فضلاً عن التحقيقات في قضايا فساد، ضربة قاصمة للحزب الذي كان يحكم البلاد آنذاك.

أدت خطط التقشف الحكومية، بما في ذلك التخفيضات في المعاشات والضرائب الجديدة، لتلبية مطالب الترويكا من الدائنين، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وموجة من الاحتجاجات.

توفيت زعيمة الحزب زعيمة باسوك فوفي غينيماتا في 25 تشرين الأول/أكتوبر عن 56 عاماً.