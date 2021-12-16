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إيلاف من لندن: يواصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، زيارته الخاصة للمملكة المتحدة وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم خلفا للسلطان قابوس في يناير 2020.

واستقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس الأربعاء، السلطان هيثم بن طارق وزوجته، في قلعة وندسور في إطار الزيارة الخاصة، ومنحته وسام الفارس الشرفي الرفيع تقديرًا له واعتزازًا بالعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان والمملكة المتحدة،

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني".

يذكر أن السلطان هيثم (66 عاما) كان تخرج عام 1979 من برنامج جامعة أكسفورد للخدمات الخارجية (FSP)، وتابع دراساته العليا في كلية بيمبروك، في أكسفورد.

تمتين العلاقات

وكان سلطان عُمان بدأ، الثلاثاء، زيارته إلى بريطانيا التي تستغرق عدة أيام وتأتي سعيًا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى الرؤى والمصالح ذات الأهداف المشتركة، ودعمًا للروابط المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.