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ستراسبورغ (فرنسا): طالب البرلمان الأوروبي الخميس روسيا بالتخلي عن ملاحقة المنظمة غير الحكومية "ميموريال" المهددة بالحل وكذلك فرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في قمع عملها المدافع عن حقوق الإنسان.

في نص غير ملزم أيده 569 نائبا أوروبيا (46 صوتا ضد، وامتناع 49)، طالب البرلمان "السلطات الروسية بالتخلي فورا عن كل الملاحقات في حق ميموريال والسماح لها بمواصلة أنشطتها المهمة بكل أمان بدون أي تدخل من الدولة".

اعتبر النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ أن هذه المنظمة غير الحكومية التي تشكل أساسا للمجتمع المدني في روسيا، تتعرض "لاضطهاد" من جانب السلطات الروسية.

وقالوا إن "المسؤولين الروس الضالعين في القمع غير المشروع لميموريال" يجب أن تفرض عليهم عقوبات من جانب المفوضية الأوروبية.

وفرضت المنظمة التي أسّسها في العام 1989 معارضون سوفيات بينهم أندري ساخاروف الحائز جائزة نوبل للسلام، نفسها كمدافعة عن حقوق الانسان في روسيا. لكنها مهددة بالحل من قبل النيابة العامة التي تتهمها بمخالفة قانون مثير للجدل حول "العملاء الأجانب".و قررت المحكمة العليا في روسيا الثلاثاء تأجيل المحاكمة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.

في إطار من القمع المتزايد ضد منتقدي نظام الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا، سلم البرلمان الأوروبي الأربعاء جائزة ساخاروف للدفاع عن حرية الرأي الى المعارض المسجون أليكسي نافالني بواسطة ابنته داريا التي حضرت الى ستراسبورغ.