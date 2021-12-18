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نظرًا إلى أن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، لا تبدو واعدة، تضغط إسرائيل على الرئيس الأميركي جو بايدن لاعتماد خيار عسكري من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا.

إيلاف من بيروت: أفادت تقارير أن مسؤولين إسرائيليين في واشنطن حثوا الولايات المتحدة الخميس على شن ضربات ضد أهداف إيرانية، في ما سيكون تصعيدًا غير مسبوق للأعمال العدائية. فقد حث وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنيا إدارة بايدن على الانخراط في عمل عسكري من أجل حمل إيران على "تليين موقفها على طاولة المفاوضات".

في حين أن المحادثات في فيينا لم تسفر عن تقدم يذكر، فإن هذا النداء يمثل أحدث مثال على النموذج الفاشل الذي تعاملت به كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران: الاعتقاد بأن الضغط الأكبر والمزيد من العدوان سيجبر طهران على الاستسلام، عندما يكون ذلك أكثر احتمالاً. ستكون النتيجة إثارة رد فعل متشدد مماثل.

إسرائيل: التهديد خطير

تقول إسرائيل إنها تتعرض لتهديد خطير بشكل متزايد، مما دفع الرئيس هرتسوغ إلى التأكيد، "إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً قوياً بشأن هذه القضية، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. إسرائيل ستحمي نفسها ". ومع ذلك، لن تكون إسرائيل ولا الولايات المتحدة في هذا الموقف إذا بقي ترامب في الصفقة، أو إذا كان بايدن قد انضم إليها بسرعة عند توليه منصبه.

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بن إسرائيل لبلومبرغ إن "جهود نتنياهو لإقناع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي تبين أنها أسوأ خطأ استراتيجي في تاريخ إسرائيل".

بهذا البيان، اعترف بن إسرائيل بأن بلاده لم تقوّض أمنها فقط من خلال الضغط على ترمب للتراجع عن خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها قوضت أمن أميركا أيضًا، حيث يشترك كلا البلدين في مصلحة منع إيران من حيازة سلاح نووي. مثل هذا السلوك غير مقبول من الشريك. لسوء الحظ، يتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت الموقف نفسه من إيران، مثل منافسه السياسي وسلفه بنيامين نتنياهو.

إذا أخذت إدارة بايدن بنصيحة إسرائيل، أو ربما على الأرجح، إذا شنت إسرائيل هجمات تثير رد فعل إيراني واندفعت واشنطن إلى الصراع، فماذا سيحدث؟

ماذا سيحدث؟

من المرجح أن تبدأ الضربة الإسرائيلية على إيران صراعًا يعم البلدان المجاورة من كلا الجانبين. سيطلق حزب الله آلاف الصواريخ والصواريخ والطائرات المسيرة على حيفا وتل أبيب وأهداف أخرى. حماس قد تنضم أيضا إلى الصراع. يمكن لإيران أو شركائها العراقيين واليمنيين أن يضربوا السعودية كما فعلوا في الماضي. قد يوسعون أيضًا هجماتهم لتشمل البحرين والإمارات، نظرًا لعلاقاتهم الطبيعية الآن مع إسرائيل. سيتم الضغط على سلطنة عمان والكويت وقطر التي تميل إلى الحفاظ على العلاقات مع إيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، لاختيار جانب من الجانبين، القرار الذي سيعرضهم للهجوم من خصومهم الجدد. سيكون الأردن في مأزق، بالنظر إلى الضغط الشعبي الهائل لكسر معاهدة السلام مع إسرائيل. سترتفع أسعار النفط بشكل كبير.

إذا تصاعدت الحرب، فقد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة لغزو ومحاولة السيطرة على الأراضي الإيرانية. ولكن كما قال الخبير الإقليمي كينيث بولاك ساخرًا: "إذا كنت تحب حرب العراق، فسوف تحب حرب إيران". في الواقع، عدد سكان إيران أكبر بثلاث مراتمما كان عليه العراق عام 2003. تضاريس إيران جبلية أكثر، وبالتالي يصعب على قوة الاحتلال السيطرة عليها. تعود جذور القومية الإيرانية إلى آلاف السنين من الحضارة الفارسية، لذا فإن انقسام الهوية الوطنية الذي لوحظ في العراق أمر غير محتمل. بينما قد يتخيل البعض خطأً أن الإيرانيين يرحبون بسقوط حكومتهم الاستبدادية، فإن التجارب في العراق وأفغانستان والصومال وفيتنام وما إلى ذلك يجب أن تذكرنا بأن الغزاة الأجانب نادرًا ما يتم الترحيب بهم. خسرت إيران نصف مليون شخص في قتال العراق في الثمانينيات، فيما يعتقد الإيرانيون أنها حرب مستوحاة من الولايات المتحدة لتدمير ثورتهم، والتي حشدت المواطنين فقط خلف النظام.

الضغط الأقصى

صمدت إيران بالفعل لعقود من العقوبات الأميركية، بما في ذلك السنوات الثلاث الماضية من "الضغط الأقصى": بدلاً من إثارة انتفاضة شعبية ضد الحكومة، كما يصر بعض صقور إيران الأميركيين، على أن هذه الاستراتيجية قد مكنت المتشددين الذين يسيطرون الآن على كل مؤسسات النظام الكبرى. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التصور السائد بأن استعداد الرئيس روحاني آنذاك للثقة في أن الأميركيين سيحافظون على التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 كان ساذجًا.

في الواقع، حتى قبل انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، خاب أمل الإيرانيين في ازدهار اقتصادي بعد العقوبات، حيث ظلت العديد من العقوبات سارية وأضيف المزيد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن الذعر من إيران، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها التوتر. ومع ذلك، في مرحلة ما، من خلال الغطرسة أو الخطأ، تكون المواجهة العسكرية أكثر احتمالا من عدمه. إسرائيل ليست في خطر وجودي من إيران. تدرك طهران جيدًا أن إسرائيل لديها ترسانتها النووية الخاصة مع القدرة على إيصال الأسلحة بواسطة طائرات أميركية الصنع، وصواريخ مستوحاة من فرنسا، وغواصات ألمانية الصنع.

في تعبيراتهم الأخيرة عن الأسف لأن نتنياهو حث الرئيس ترامب آنذاك على الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، اقترح مسؤولون إسرائيليون كبار آخرون في الأمن القومي - معظمهم لم يعودوا في مناصبهم - الحاجة إلى نهج مختلف. على الرغم من أنهم ربما شعروا بعدم الرضا عن الصفقة في ذلك الوقت، إلا أنهم يقولون الآن إن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت الإجراء الوحيد الذي نجح في التحقق من برنامج إيران النووي. قال مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز إنه لا يوجد دليل على أن إيران شرعت في تسليح برنامجها النووي، وستستغرق محاولة القيام بذلك من عام إلى عامين.

الطريق ليس مسدودًا

يحتاج المسؤولون الأميركيون إلى تجنب التحدث إلى طريق مسدود حيث يكون الخياران الوحيدان هما عدم القيام بأي شيء أو الذهاب إلى الحرب. يمكن خدمة مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل من خلال الانخراط في مناقشة عقلانية للقضايا التي تفصلنا عن إيران بدلاً من إصدار تهديدات بأنه إذا لم تمتثل طهران للاتفاق الذي انتهكناه، فستكون هناك عواقب وخيمة. يجب أن تكون واشنطن واضحة أيضًا مع تل أبيب في أن هجومًا إسرائيليًا على أهداف إيرانية أو إيرانية سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ارتكبت إدارة ترمب - بتشجيع من نتنياهو - خطأً فادحًا بانتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد دمر حوارًا أميركيًا ناشئًا مع إيران عرض تهدئة التوترات في المنطقة ومنح إيران ذريعة لإعادة تشغيل أجزاء من برنامجها النووي الذي كانت تحاصره خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA). كما أثار مخاوف بشأن نزاهة الالتزامات الأميركية. عواقب هذا الانتهاك عادت الآن لتطاردنا. لقد حان الوقت لإجراء مناقشات صادقة ومدروسة مع أنفسنا وشركائنا، وليس التهديدات الكاملة التي سيكون لها نتائج خطيرة.