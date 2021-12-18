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إيلاف من لندن: تتجهز المملكة المتحدة لإجراءات أكثر صرامة مع انتشار حالات أوميكرون، وقدم رئبس الوزراء البريطاني مجموعة من خيارات الخطة ج، بما في ذلك تقارير عن إغلاق لمدة أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) ، فقد تم تقديم عدد من الخيارات لرئيس الوزراء في إطار ما يسمى بـ(الخطة ج) ، بدءًا من "التوجيه الخفيف لتحفيز الناس، وصولاً إلى الإغلاق".



ونقلت الصحيفة عن حلفاء بوريس جونسون الذين قالوا إن رئيس الوزراء ما زال يريد السير في طريق التوجيه، لكن يجب أن يكون واقعيا.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة (التايمز) أنه يجري إعداد مسودة لوائح لإغلاق قاطع الدائرة لمدة أسبوعين بعد عيد الميلاد. ويمكن أن يحظر مقابلة الآخرين في الداخل باستثناء أغراض العمل ورؤية الحانات والمطاعم مقصورة على الخدمة الخارجية فقط.

وقال متحدث باسم الحكومة: "ستواصل الحكومة النظر عن كثب في جميع البيانات الناشئة وسنُبقي إجراءاتنا قيد المراجعة بينما نتعلم المزيد عن هذا البديل."

العالم كابيلا



وعلى صلة، قال عالم بريطاني إن عمليات الإغلاق لن يكون لها تأثير كبير وستكون "قرارًا سياسيًا، لقد سمعنا الكثير هذا الصباح من الخبراء الذين يدافعون عن فترة قيود الإغلاق"، لكن هذا العالم يعتقد أن الإجراءات "الصارمة" لن يكون لها تأثير يذكر.

وقال الدكتور موكيش كابيلا ، أستاذ الصحة العالمية في جامعة مانشستر ، إنه سيكون من "الحكمة" أن يكون الناس عقلانيين بشأن التنشئة الاجتماعية، لكنه لديه مشاعر "متناقضة" تجاه الإغلاق.

وقال البروفيسور كابيلا لشبكة (سكاي نيوز): "الحقيقة هي أن عمليات الإغلاق تؤخر فقط الانتشار الحتمي للفيروس. ولكن إذا كان الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة جدًا الآن، فأنا لست متأكدًا من أن عمليات الإغلاق سيكون لها هذا التأثير الكبير".

قرار سياسي



وقال إن الإغلاق سيكون "قرارًا سياسيًا وليس بالضرورة قرارًا علميًا أو وبائيًا"، لكنه حاليًا "حكم متوازن للغاية".

وقال الدكتور كابيلا إنه أدرك الحجة القائلة بأن وجود إغلاق من شأنه أن يمنح مزيدًا من الوقت لمزيد من الناس للحصول على لكمات معززة ولكي يبدأوا، لكنه شعر أن التأثير سيكون "هامشيًا".

وأضاف: "نحن لا نعرف ما يكفي عن هذا البديل وتأثيره لإصدار حكم صارم مثل عمليات الإغلاق الكاملة اليوم أو غدًا".



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