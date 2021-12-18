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إيلاف من لندن: حذّرت عالمة بريطانية من الذهاب مباشرة إلى الحانات بعد تلقي الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا.

ودعت البروفيسورة بياتا كامبمان من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي الناس إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتباعد الاجتماعي "بجدية لا تصدق في الوقت الحالي".

وقالت ، لشبكة (سكاي نيوز) إن المعززات فعالة للغاية في منع العدوى المصحوبة بأعراض لكنها لن تبدأ في العمل على الفور.

وأضافت كامبمان: "أعتقد أنه من المهم حقًا أن تدرك أن الدواء المعزز لا يبدأ فور مغادرتك مركز اللقاحات".

وقالت: "يستغرق الأمر ما بين 10 أيام وربما ما يصل إلى أسبوعين لإعادة مستويات الأجسام المضادة إلى المستوى الذي نعتقد أنه قد يكون وقائيًا حقًا.

وحذّرت بشدّة: "لا تذهب إلى الحانة بعد تناول الدواء المعزز - سيكون من الخطأ تمامًا القيام بذلك."

Boosters all important but people need to realise that added protection not starting the moment the vaccine is given and remain careful about contacts! @LSHTM_Vaccines — Beate Kampmann (@BeateKampmann) December 14, 2021

تباعد واقنعة

وتابعت العالمة البريطانية: "أعتقد أن الناس بحاجة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة على محمل الجد في الوقت الحالي إذا كانوا لا يريدون تعريض عيد الميلاد للخطر، والأهم من ذلك، ما الذي سيحدث لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS. "

وأضافت البروفيسور كامبمان أن المستشفيات تعمل بالفعل بنسبة 94٪، حتى دون احتساب الزيادة المتوقعة في عدد المقبولين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت: "أعتقد أنه من الأفضل أن نضغط على المكابح الآن بدلاً من اللحاق بنا".



وفي الختام، عندما سُئلت عما إذا كان يجب تنفيذ الإغلاق بعد عيد الميلاد، أجابت: "ما يقلقني هو أن الأحداث ستكون قد تجاوزتنا بحلول الوقت الذي ستبدأ فيه سياسة الإغلاق المتأخرة".

