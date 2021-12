إيلاف من لندن: حذّرت عالمة بريطانية من الذهاب مباشرة إلى الحانات بعد تلقي الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا.

ودعت البروفيسورة بياتا كامبمان من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي الناس إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتباعد الاجتماعي "بجدية لا تصدق في الوقت الحالي".

وقالت ، لشبكة (سكاي نيوز) إن المعززات فعالة للغاية في منع العدوى المصحوبة بأعراض لكنها لن تبدأ في العمل على الفور.

وأضافت كامبمان: "أعتقد أنه من المهم حقًا أن تدرك أن الدواء المعزز لا يبدأ فور مغادرتك مركز اللقاحات".

وقالت: "يستغرق الأمر ما بين 10 أيام وربما ما يصل إلى أسبوعين لإعادة مستويات الأجسام المضادة إلى المستوى الذي نعتقد أنه قد يكون وقائيًا حقًا.

وحذّرت بشدّة: "لا تذهب إلى الحانة بعد تناول الدواء المعزز - سيكون من الخطأ تمامًا القيام بذلك."

Boosters all important but people need to realise that added protection not starting the moment the vaccine is given and remain careful about contacts! @LSHTM_Vaccines