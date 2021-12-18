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إيلاف من لندن: تم الإعلان عن حادث كبير في العاصمة البريطانية حيث اكتشف أكثر من 10000 حالة في المملكة المتحدة، حيث يرتفع المتغير في جميع أنحاء البلاد.

ولوحظ هدوء وسط لندن بشكل ملحوظ يوم السبت على هامش الاحتفالات بعيد الميلاد، ومع انتشار متغير أوميكرون Omicron ظل المتسوقين بعيدًا عن الشوارع الرئيسية في أكثر عطلة نهاية أسبوع ازدحامًا للتداول.

وكان شارع أكسفورد الشهير، أكثر هدؤاً اليوم مما كان عليه خلال فترات ما قبل الوباء، على الرغم من ازدهار المبيعات عبر الإنترنت، كما أن محال وساحات البيع بالتجزئة التي يمكن الوصول إليها بالسيارة كانت مزدحمة.

ومع تفشي أميكرون، أعلن عمدة لندن صادق خان عن الحادث الكبير لأنه "قلق بشكل لا يصدق من الزيادة الهائلة"، وشهدت العاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكبر عدد من الإصابات الجديدة منذ بدء تفشي الوباء.

مفهوم التعبير



ويشير تعبير "حادث كبير" في العادة إلى الهجمات أو الحوادث الخطيرة، خاصة التي يرجح أن تنطوي على "أذى جسيم أو ضرر أو تعطيل أو خطر على حياة البشر، أو الخدمات الأساسية، أو البيئة، أو الأمن الوطني".

وكانت لندن أعلنت يوم 8 يناير 2021 أنها تواجه “حادثا كبيرا” لأن مستشفياتها تتعرض لخطر العجز عن مواجهة سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة.



وقبل ذلك أُعلن عن "حادث كبير" في لندن بسبب حريق برج غرينفيل في مجمع سكني شاهق الارتفاع في عام 2017 وأودى بحياة 72 شخصا.

وفي إعلانه عن هذه الخطوة ، قال صادق خان: "لقد اتخذت القرار بالتشاور مع شركائنا لإعلان حادث كبير اليوم". وهذا يعني أنه يمكن إعادة توزيع الموارد على المناطق الممتدة الى العاصمة، على سبيل المثال، ويمكن لرجال الإطفاء المساعدة في قيادة سيارات الإسعاف.

ويوجد ما يقرب من 15000 مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد حاليًا في المستشفيات في لندن ، بزيادة قدرها 30٪ في الأيام السبعة الماضية.

مستويات العدوى



وقال عمدة لندن إنه "قلق للغاية" من مستويات العدوى في المدينة وأن الحادث الكبير كان "بيانًا عن مدى خطورة الأمور". وقال صادق خان إن 26000 حالة جديدة يوم الجمعة كان لها تأثير على تغيب الموظفين في خدمات الطوارئ بالمدينة.

وأضاف خان: "لقد كنت ألتقي خلال الأيام القليلة الماضية ، على أساس يومي ، بزملائي في جميع أنحاء المدينة من هيئة الخدمات الصحية NHS إلى المجالس، من خدمة الإطفاء إلى الشرطة - نحن قلقون للغاية من الارتفاع الهائل في متغير أوميكرون Omicron".

وتابع عمدة لندن: "المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي عدد سكان لندن المصابين بهذا الفيروس وهذا يؤدي إلى مشكلات كبيرة فيما يتعلق بغياب الموظفين وقدرة خدماتنا العامة على العمل بالمستويات المثلى"..

وقال: "لقد اتخذت القرار، بالتشاور مع شركائنا، للإعلان عن حادث كبير. إنه بيان لمدى خطورة الأمور".



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