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مكسيكو: نظم عشرات الأفراد من قافلة مهاجرين تعبر المكسيك منذ تشرين الأول/أكتوبر متجهة إلى الولايات المتحدة، مسيرة السبت في شوارع العاصمة المكسيكية لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.

وسار المشاركون وغالبيتهم من أميركا الوسطى، بدون وقوع حوادث، في شارع ريفورما المركزي حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل "الهجرة ليست جريمة" و"ليس هناك أحد غير قانوني".

ووصل المتظاهرون إلى مكسيكو الاثنين بعد أن بدأوا رحلتهم في تشياباس على الحدود مع غواتيمالا، بحثا عن تأشيرة إنسانية للبقاء أو التنقل بحرية عبر المكسيك.

وخلال أول اجتماع مع السلطات المكسيكية الخميس، توصل المهاجرون إلى اتفاقيات عدة ستعمل الحكومة بموجبها على وضع لوائح بهؤلاء الأشخاص للاطلاع بالتفصيل على حالة كل منهم.

في 17 كانون الثاني/يناير، سيجتمع الطرفان مرة أخرى لتقييم التقدم المحرز. وواجهت القافلة احتكاكات مع الشرطة لدى وصولها مساء الأحد الماضي وأصيب 17 شخصا بجروح.

وفي واقعة أخرى، قُتل كوبيان برصاص الحرس الوطني بينما كانت القافلة تسير على طريق سريع، بحسب ما قال نشطاء كانوا برفقتهم.

وتسبب تقدم القوافل باتجاه الحدود الشمالية بتوترات مع الولايات المتحدة، لا سيما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويواصل مهاجرون آخرون محاولة بلوغ الولايات المتحدة عن طريق دفع الأموال لمهربين ينقلونهم في أغلب الأحيان في ظروف غير إنسانية.