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موسكو: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بالرد "عسكريا تقنيا" إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.

وقال خلال مداخلة أمام كوادر الجيش الروسي ووزارة الدفاع "في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية-تقنية انتقامية مناسبة".