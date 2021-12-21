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كييف: أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خيبة أمله إزاء تردّد حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي المتحفظين حيال ضغوط كييف التي تريد الانضمام إلى التكتلين على خلفية أزمة مع موسكو.

وقال زيلينسكي للسلك الدبلوماسي الأوكراني "لا يمكننا قبول الفكرة التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم حول (انضمام أوكرانيا إلى) الإتحاد الأوروبي خلال ثلاثين عامًا و(إلى) الحلف الأطلسي خلال خمسين عامًا. هذا يثبط الجميع ويبطئهم".

وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع في غرب البلاد أنّ أوكرانيا تطمح إلى "الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي في السنوات القليلة المقبلة وإلى أن تحصل على جدول زمني للانضمام إلى الحلف الأطلسي.. نريده في 2022".

أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة وإحدى أفقر دول أوروبا، تضم أربعين مليون نسمة وتطمح للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي اللذين يدعمانها في مواجهة موسكو لكنهما يستبعدان انضمامها حاليًّا.

وتعتبر روسيا توسيع الحلف ليشمل دولاً من الإتحاد السوفيتي السابق خطًا أحمر فهي ترى في الغرب منافساً استراتيجياً لها.

وقد سلّمت موسكو واشنطن لائحة مطالب بينها حظر أي توسّع للحلف نحو أوروبا الشرقية.