قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أصدرت محكمة بيلاروسية الأربعاء على مجموعة من الفوضويين متهمين بالإرهاب وتهريب الأسلحة أحكاما قاسية بالسجن بعد محاكمة مغلقة في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وحُكم على سيرغي رومانوف وإيغور أولينفيتش بالسجن لمدة 20 عاما، بينما حكم على ديمتري ريزانوفيتش وديمتري دوبوفسكي بالسجن 19 و18 عاما على التوالي، يحسب مركز فياسنا البيلاروسي لحقوق الإنسان.

وكان هؤلاء متهمين خصوصا بإضرام النار في سيارات خدمة ومقار لشرطة المرور ومقر للجنة الخبرة القضائية في منطقة غوميل (غرب) حسب المصدر نفسه.

واعتقل الرجال الأربعة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالقرب من الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

ولم تذكر المنظمة غير الحكومية ما إذا كان المدانون قد شاركوا في حركة الاحتجاج الواسعة في ذلك العام بهدف إطاحة ألكسندر لوكاشنكو من السلطة.

وكان حُكم على اولينفيتش بالسجن ثماني سنوات في 2011 بتهمة مهاجمة مبان حكومية والسفارة الروسية في مينسك بزجاجات حارقة. وقد أفرج عنه بموجب عفو في 2015.

وأسكتت بيلاروس كل أشكال المعارضة بعد احتجاجات تاريخية في صيف وخريف 2020 ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المثيرة للجدل.

وسُجن مئات من معارضي النظام منذ ذلك الحين وأجبر آلاف آخرون على الفرار.