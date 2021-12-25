قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



هونغ كونغ: تجمع طلاب وخريجون في هونغ كونغ الجمعة لتكريم نصبين تذكاريين يحييان ذكرى قمع المتظاهرين من أجل الديموقراطية عام 1989 في ميدان تيان انمين بعد ازالتهما ليلا من حرمي جامعتين في المدينة، مع سعي السلطات بشكل حثيث لمحو كل ما يمت الى هذا الحدث التاريخي.

وأزالت "الجامعة الصينية في هونغ كونغ" الجمعة من حرمها تمثال "إلهة الديموقراطية"، كما أعلنت جامعة لينغنان عن سحب عمل فني يحيي ذكرى تيان أنمين، بعد تقييم "مخاطر قانونية وأمنية على الأوساط الجامعية".

وكانت جامعة هونغ كونغ الأقدم قد سحبت الخميس ايضا نصب "عمود العار" الذي يكرّم ضحايا تيان أنمين، ما أدى الى إثارة الغضب بين الناشطين والفنانين المعارضين داخل المدينة وخارجها.

وعشية عيد الميلاد أضاء العشرات من طلاب وخريجي "الجامعة الصينية في هونغ كونغ" الشموع ووضعوا الزهور في الموقع حيث كان النصب، وهو نشاط بات نادرا في هونغ كونغ مع تشديد المراقبة على التجمعات العامة.

كما رفع البعض لافتات كتب عليها "العار على الجامعة الصينية في هونغ كونغ" و "مفقود: هل رأيته؟"، بينما صدحت أغاني تيان انمين الحماسية من مكبر للصوت.

وأعرب إريك لاي الذي كان رئيس اتحاد الطلاب في الجامعة عند وضع النصب في حرم الجامعة عام 2010 عن حزنه لوكالة فرانس برس، لكنه قال إن الأمر لم يكن مفاجئا.

وأضاف لاي الذي يعمل الآن باحثا في كلية الحقوق بجامعة جورجتاون "ما حدث هذه الأيام في حرم الجامعات هو صورة مصغرة عن مجتمع هونغ كونغ"، مشيرا الى أن الحكومة لم تعد تتسامح مع حرية التعبير والتنوع والمعارضة.

واتحاد الطلاب المعروف بدوره النشط في الحركة الديموقراطية في هونغ كونغ على مدى 50 عاما تم حله في تشرين الأول/أكتوبر.

أما في جامعة لينغنان فقد وضع عدد قليل من الطلاب الزهور والشموع في مكان النصب، لكن حرس الجامعة سرعان ما أزالوها.

واتهم خريجون الجامعة بخرق اتفاق مع الطلاب للإبقاء على النصب التذكاري في الحرم الجامعي، لافتين إلى أن بعض الخريجين قد جمعوا الأموال عام 2019 لصيانة هذا العمل الفني.

ولا تزال هناك بعض النسخ من نصب "إلهة الديموقراطية" موجودة في جامعتين أخريين على الأقل في هونغ كونغ، وقد تأكدت وكالة فرانس برس الجمعة من نقل أحدها الى مخزن في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ.

وأكدت الجامعة لوكالة فرانس برس انها "تنظر في بيئة الحرم الجامعي من وقت لآخر للتأكد من أن المواد المعروضة آمنة وقانونية".

ولا تزال نسخة أخرى في "جامعة مدينة هونغ كونغ" في مكانها، لكن اتحاد الطلاب قال إنه تلقى تحذيرا شفهيا من الجامعة لإزالتها والا يعد ذلك خرقا لقانون الأمن القومي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ومنذ إصدار قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ يتم تجريم الاحتفال بذكرى تيان انمين، وقد تم حظر الوقفات الاحتجاجية السنوية الخاصة بهذه الأحداث على مدار العامين الماضيين.