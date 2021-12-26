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إيلاف من بيروت: قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ مشروعه الخاص، مشروع طريق الحزام، في عام 2013. في سياق هذه المبادرة، حققت الصين مليارات الدولارات في استثمارات البنية التحتية في مختلف المجالات في العديد من البلدان.

يقول المحلل السياسي التركي جوكتوج كاليسكان، في مقالة له نشرها موقع مركز أنقرة لدراسة السياسات والأزمات، إنه من أجل تنفيذ المشاريع المذكورة، أبرمت إدارة بكين اتفاقيات مع الدول وبدأت في منح القروض. يهدف مشروع طريق الحزام الذي قدمته الصين إلى ربط العديد من المناطق من آسيا إلى أوروبا ومن أميركا إلى أفريقيا.

لهذا السبب، يضيف كاليسكان، تم الترحيب به من قبل الجهات الفاعلة التي ستحقق مكاسب، "بينما قدمت إدارة بكين قروضًا واستثمارات للعديد من الدول في نطاق مشروع طريق الحزام ؛ وقد قدمت هذه الدول ولا تزال تقدم لها العديد من المزايا السياسية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك، وفي ضوء البيانات الرسمية الصادرة عن الصين، لا يزال هذا الرقم غير كافٍ لتطوير المشروع وكذلك بالنسبة للصين. لا يزال هناك العديد من الاستثمارات التي يتعين القيام بها".

مبادرة منافسة

يتابع: "في مثل هذه الفترة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ذكر أنه لا يوجد بديل لمشروع الحزام، عندما يتم فحص حجم الاستثمارات والقروض التي سيتم تقديمها وأهدافها، فقد ظهر بمبادرة منافسة. علاوة على ذلك، فإن المشروع الذي أطلق عليه الاتحاد الأوروبي اسم ’البوابة العالمية‘ ليس مجرد بديل لمشروع الحزام والطريق؛ في الوقت نفسه، يمكن القول إنه يتمنى أن يكون أفضل منه".

حقيقة أن الاتحاد الأوروبي عالج الجوانب السيئة لمشروع الحزام والطريق من خلال تصحيحه دليل واضح على ذلك. استخدمت خطابات مثل "الحكم الرشيد" و "الشفافية" و "الامتثال للقيم الديمقراطية" و "البنية التحتية المستدامة" و "النهج القائم على القيم" من قبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، لوصف النظام المستهدف بواسطة مشروع الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا الموقف مرجعاً لمشروع الحزام والطريق، لأن هذا المشروع لا يمتثل لمعايير حماية البيئة والشفافية والحوكمة الرشيدة. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الإشكالية للمشروع تم التعبير عنها صراحة من قبل العديد من الدول التي عليها ديون للصين. وبالتالي، ترغب البوابة العالمية في إيجاد بديل لها من خلال تجديد المعايير السيئة المطبقة ضمن مشروع طريق الحزام. في الوثيقة التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي حول المشروع، هناك برامج تشجع على مكافحة تغير المناخ والرقمنة؛ ضمن نطاق المشروع، تم لفت الانتباه أيضًا إلى مبادئ مهمة مثل المساواة وفائدة السكان المحليين من المشاريع.

بحسب الكاتب، مشروع البوابة العالمية لديه برنامج استثماري بقيمة 300 مليار يورو حتى عام 2027، كما أعلنه الاتحاد الأوروبي. سيتم توفير تمويل المشروع من برامج الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والموارد المنقولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. في سياق المشروع، تم التخطيط للعديد من استثمارات البنية التحتية في بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. هدفه تعزيز الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة التي تربط السلع والأشخاص والخدمات في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، تسعى البوابة العالمية إلى ربط المؤسسات والاستثمارات والبنوك والشركات، وتسعى إلى تقديم رؤية للتعاون الإيجابي في القرن الحادي والعشرين. في هذا السياق، الاتحاد الأوروبي مع البوابة العالمية؛ تهدف إلى دمج كل منطقة بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة القطب الشمالي. ظهرت هذه المشكلة لأول مرة في مشروع طريق الحزام. ومع ذلك، فإن البوابة العالمية تختلف في قضية واحدة وتختلف عن مشروع طريق الحزام. كما هو مذكور أعلاه، هذا يعني العمل وفقًا للشفافية وسيادة القانون والديمقراطية ومعايير العمل العالية بطريقة تحمي البيئة.

البنية التحتية اللازمة

تشمل المشاريع المخطط لها في إطار "البوابة العالمية" إنتاج الهيدروجين في إفريقيا، وبناء جسر جديد في الضفة الغربية المحتلة من قبل الأردن وإسرائيل، والاتصال بالإنترنت عالي السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في البحر الأسود. يُعتقد أن المشاريع المعنية ستنفذها شركات أوروبية ومن المخطط تقديم الدعم من الجانب الأوروبي ضد منافسي هذه الشركات في المناطق.

من الضروري ذكر ما إذا كان المشروع المسمى "البوابة العالمية" يمكنه إنشاء بديل لمشروع الطريق والحزام. قبل كل شيء، تهدف "البوابة العالمية" إلى تطوير بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة بمعايير عالية الجودة؛ ولكن يمكن القول أنها ستكون مهمة مكلفة. البنية التحتية نادرة للغاية في البلدان والمناطق النامية. لذلك، ستحتاج البوابة العالمية إلى تخصيص المزيد من الميزانية لمشاريع البنية التحتية. من ناحية أخرى، نجح مشروع الحزام والطريق في إبرام اتفاقيات مهمة في العديد من البلدان، بما في ذلك إفريقيا، لأنه يعمل فقط مع التركيز على البنية التحتية الخام. العديد من المشاريع التي نفذتها الصين أو وقعت اتفاقيات لتحقيقها، في الواقع، تفتح الباب أمام دول المنطقة لتنفيذ أشياء لا تستطيع تحملها بمفردها.

مثل مشروع البوابة العالمية الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي، تم اعتبار مشروع بناء عالم أفضل (B3W) الذي قدمته دول مجموعة السبع، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، أيضًا بديلاً عن مشروع طريق الحزام في الصين. ومع ذلك، فإن الإجابة على السؤال المتعلق بكيفية قيام مشروعي البوابة العالمية و B3W ببناء بنية تحتية عالية الجودة وبأسعار منخفضة والامتثال للمعايير الصارمة ستظهر ما إذا كانت هذه المشاريع يمكن أن تكون بديلاً عن مشروع طريق الحزام. لأنه في نطاق مشروع الحزام والطريق، بدأت أعمال البنية التحتية بمليارات الدولارات في العديد من البلدان، وخاصة في آسيا وأفريقيا. هل ستكون قادرة على القيام بذلك بأسعار منخفضة بما يتماشى مع الشروط والمعايير العالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي بموجب البوابة العالمية؟ علاوة على ذلك، قد لا يرغب الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في الاقتصادات النامية دون دافع الربح. لذلك، ستكون هناك شكوك حول مستقبل المشروع.

نجاح المخاوف

في الواقع، أحد الأسباب التي تجعل الشركات الغربية تحافظ على انخفاض استثماراتها في البلدان النامية هو انخفاض الأرباح. من الصعب جدًا أن يكون مشروع البوابة العالمية بديلاً عن مشروع طريق الحزام، لأن الموقف الذي سيظهر من خلال الربح سينعكس أيضًا في الاستراتيجيات.

إضافة إلى ذلك، تتلقى الشركات الصينية إعانات من إدارة بكين لعملها في دول ومناطق مشروع الحزام والطريق، خاصة في إفريقيا وآسيا، ولا تركز على الامتثال للمعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، يقومون ببناء أعمال البنية التحتية بأسعار معقولة. لذلك، ليس من السهل على مشاريع مثل البوابة العالمية إنشاء بديل لمشروع الحزام والطريق.

يقول كاليسكان إن نجاح مشروع البوابة العالمية، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي ضد مشروع الحزام والطريق، يرجع إلى كل من المخاوف القائمة على الربح لدول الاتحاد الأوروبي، وصعوبة استثمارات الصين في اتخاذ خطوات وفقًا للمعايير العالية. في البلدان النامية، وفي بكين منذ عام 2013. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق بسبب المسافة التي تقطعها.