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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): قال مسؤول في الأمم المتحدة الأحد إنه "أصيب بصدمة" إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم في بورما، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.

ولا يزال عاملان في منظمة "سايف ذي شيلدرن" غير الربحية في عداد المفقودين بعد أن كانت مركبتهما بين سيارات عدة تعرضت للهجوم والحرق في الحادث بولاية كايا الشرقية.

وحملت وسائل إعلام محلية قوات المجلس العسكري مسؤولية الهجوم.

واعلن مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان "أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي"، مضيفا "أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة".

تشهد بورما حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شباط/فبراير، حيث قُتل أكثر من 1300 شخص في حملة شنتها قوات الأمن، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.

انتشرت "قوات الدفاع الشعبي" في جميع أنحاء البلاد لمحاربة المجلس العسكري، ووقعت مع الجيش اشتباكات وأعمال انتقامية.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت صور لشاحنتين محترقتين وسيارة على طريق سريع في بلدة هبروسو بولاية كايا، داخلها جثث متفحمة.

وقال عضو في جماعة محلية لقوات الدفاع الشعبي إن مقاتليها عثروا على المركبات صباح السبت بعد أن تبلغوا بأن الجيش أوقف سيارات عدة في هبروسو بعد اشتباكات في مكان مجاور الجمعة.