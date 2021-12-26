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اثينا: وقع زلزال بلغت قوته 5,4 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية الأحد، كما أعلن مرصد أثينا الوطني في بيان، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

والزلزال الذي سجل على عمق عشرة كيلومترات، وقع عند الساعة 18,59 ت غ وكان مركزه في البحر على مسافة 45 كيلومترا جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت، وفق المرصد.

وفي المنطقة نفسها، وقع زلزال آخر بلغت قوته 5,2 درجات عند الساعة 15,15 ت غ على عمق تسعة كيلومترات، وأيضا من دون الإبلاغ عن أضرار.

وفي 27 أيلول/سبتمبر، تسبب زلزال قوي بلغت قوته 5,8 درجات في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين وألحق أضرارا بمئات المباني في جزيرة كريت.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الثالث من آذار/مارس في إيلاسونا في وسط اليونان وقد أسفر عن سقوط قتيل وعشرة جرحى وخلف أضرارا جسيمة.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة إزمير التركية وأسفر عن مقتل شخصين في ساموس و114 في تركيا.