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واشنطن: ارتفع عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في كولورادو وانتهى بمقتل المهاجم إلى خمسة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وبدأ الهجوم حوالى الساعة 17,00 ووقع في أربعة مواقع مختلفة على الأقل في مدينتي دنفر وليكوود، وفق ما أعلنت الشرطة التي أفادت في البداية عن سقوط أربعة قتلى.

وقُتلت امرأتان وأصيب رجل بجروح في أول موقع في دنفر، بحسب الشرطة، فيما قُتل رجل آخر أيضاً بالرصاص خراج منزله.

ومن ثم، توجّه المسلّح إلى ليكوود المجاورة حيث قتل رجلاً وأصاب شخصاً آخر بجروح.

وتمكّن عناصر شرطة ليكوود بناء على معلومات تم جمعها من مواقع الهجمات السابقة من تحديد هوية المهاجم أثناء انتقاله إلى موقع آخر.

ودخل المهاجم لاحقاً إلى مركز للتسوق حيث قتل موظفة بإطلاق النار عليها، وفق الشرطة. وهناك، واجهه إحدى عناصر الشرطة التي طلبت منه إلقاء سلاحه ليتبادلا إطلاق النار ما أسفر عن إصابة الشرطية بجروح ومقتل المهاجم.

وأفاد الناطق باسم شرطة ليكوود جون روميرو أنّ "المسلّح قتل على الفور"، مشيراً إلى أنّ الشرطية "في حال جيدة" لكنها ستحتاج إلى مزيد من العمليات الجراحية.

ولم تتضح دوافع المهاجم، لكن الشرطة قالت إنه "بناء على ما نعرفه، يبدو أن المهاجم كان يستهدف أشخاصاً معيّنين".

وعثرت الشرطة على قطعتي سلاح بحوزته.

ويمثّل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق في الولايات المتحدة، حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبياً مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.