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إيلاف من لندن: قال وزير بريطاني البيانات لا تدعم المزيد من القيود بشأن كورونا في إنكلترا هذا الأسبوع بفضل تطبيق الخطة "ب".

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء ستيفن باركلي إن الحكومة لا تعتقد أن البيانات تدعم فرض مزيد من القيود وأن الناس قد غيروا سلوكهم منذ تطبيق تدابير الخطة ب.

وأضاف بأن المزيد من القيود على كورونا في إنكلترا غير متوقعة هذا الأسبوع بفضل اختبار الأشخاص والحصول على معززاتهم.

ولاحظ مراقبون أن ثقة الوزير باركلي بعد اتخاذ تدابير، على الرغم من تحذيرات قادة هيئة الخدمات الصحة الوطنية NHS بشأن "حالة الطوارئ الصحية" المتزايدة مع ارتفاع حالات تفشي كورونا.

تغيير سلوكي مهم

قال باركلي إن هناك "تغييرًا مهمًا في السلوك" من قبل الجمهور البريطاني منذ أن تم تقديم إجراءات الخطة ب في أوائل ديسمبر الماضي، وهي تتضمن ارتداء أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة الداخلية، وزيادة الاختبارات، والتوجيه الخاص بالعمل من المنزل، وبطاقات COVID للمناسبات الكبيرة وفي النوادي الليلية.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن الإعلان عن المزيد من القيود على إنكلترا هذا الأسبوع، قال باركلي: "لا نعتقد أن البيانات تدعم ذلك في هذه المرحلة. بالطبع نحتفظ بالبيانات قيد المراجعة ولكننا رأينا تغيرًا ملحوظًا في السلوك نتيجة للخطة ب".

وأضاف: "إن الاستخدام الواسع للاختبار هو دليل على حقيقة أن الجمهور البريطاني يتخذ خطوات معقولة لأخذ نفسه بأمان، وللحفاظ على سلامة الأصدقاء والعائلة. لهذا السبب كان هناك مثل هذا الطلب للاختبار في الأسابيع الأخيرة".

وأكد وزير مكتب مجلس الوزراء: "لذا فإن هذا، جنبًا إلى جنب مع برنامج التعزيز، هو السبيل الرئيسي كدولة نتجنب الحاجة إلى مزيد من التدابير."

حالات الاصابة

تُظهر البيانات الأخيرة أنه تم تسجيل 162.572 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا لـ COVID-19 في إنكلترا أمس السبت، وهو رقم قياسي جديد للحالات المبلغ عنها يوميًا.

وأظهرت أرقام يوم السبت ارتفاع حالات دخول المستشفيات في إنكلترا إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2021، في حين تضاعف عدد العاملين في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية NHS الغائبين بسبب الفيروس تقريبًا في شهر واحد.

وإلى الآن، فأن أكثر من 90٪ من الأشخاص في المملكة المتحدة فوق سن 12 قد تلقوا الآن ضربة بالكوع الأولى و 82.4٪ حصلوا على ضربة ثانية.

وتُظهر بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) الأخيرة أن الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة بمقدار ثمانية أضعاف للدخول إلى المستشفى من أولئك الذين يتعرضون للطعن بشكل كامل.

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