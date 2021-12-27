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تضرر عشرات الآلاف من الركاب جراء إلغاء آلاف الرحلات الجوية، حيث تسبب الارتفاع الكبير في عدد حالات كوفيد 19 في نقص الموظفين.

وتم إلغاء أكثر من سبعة آلاف رحلة طيران منذ يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع في عطلة عيد الميلاد، وفقًا لموقع فلايت أوير الخاص بتتبع الطائرات.

ويعتقد أن شركات الطيران الصينية والأمريكية هي الأكثر تضررا، مع إعلان المزيد من التأخير والإلغاء ليوم الاثنين.

وتقول الشركات إن الإلغاء يرجع إلى إصابة الكثير من أعضاء أطقم الطائرات بكوفيد 19

كما يضطر الموظفون الذين لم تظهر إصابتهم ولكنهم على اتصال بالمصابين إلى عزل أنفسهم.

وتشهد حالات كوفيد المسجلة ارتفاعًا حادًا في جميع أنحاء العالم مدفوعة إلى حد كبير بمتغير أوميكرون.

وعلى الرغم من النتائج المبكرة التي تفيد بأن أوميكرون أقل خطورة من متغيرات فيروس كورونا الأخرى، فإن العلماء قلقون من العدد الضخم من الإصابات التي يتم تسجيلها.

وتم إلغاء أكثر من 2000 رحلة يوم الأحد، من بينها نحو 640 رحلة كانت متجهة من أو إلى المطارات الأمريكية، وفقًا لموقع فلايت أوير.

والشركات الأمريكية الأكثر تضررا هي دلتا ويونايتد وجيت بلو.

وحذرت شركة يونايتد في وقت سابق من أن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات أوميكرون "كان له تأثير مباشر على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا"، وأضافت أنها اتصلت بالركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات قبل قدومهم إلى المطار.

وأوميكرون هو السلالة السائدة في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن أكثر الشركات تضررا من إلغاء الرحلات هي شركة تشاينا إيسترن، حيث أُلغيت أكثر من 390 رحلة يوم الأحد.

أبلغ المطار الواقع في مدينة شيان شمال الصين عن إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.

وصدرت أوامر لأكثر من 13 مليون شخص في مدينة شيان مؤخرًا بالبقاء في منازلهم حيث تحاول السلطات معالجة تفشي كوفيد 19 هناك.

وشهد مطار هيثرو في لندن إلغاء 60 رحلة جوية يوم الأحد حتى الآن.

وتوفي ما يقرب من 5.4 مليون شخص بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. بلغ عدد الحالات المؤكدة لكوفيد 19 أكثر من 279 مليون حالة .

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