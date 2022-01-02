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إيلاف من بيروت: يمكن أن تأتي الكارثة من فراغ. قبل وقت قصير من انجرار بريطانيا إلى الحروب الثورية الفرنسية المدمرة، طمأن رئيس الوزراء آنذاك ويليام بيت مجلس العموم بأنه "لم يكن هناك وقت في تاريخ هذا البلد حيث... قد نتوقع أكثر من خمسة عشر عامًا من السلام".

في عام 1938، نال نيفيل تشامبرلين استحسانًا عالميًا لتأمينه "السلام في عصرنا". في عام 1914، قبل دخول الجيش الألماني مباشرة، انغمس الجمهور الفرنسي تمامًا في محاكمة زوجة أحد السياسيين التي قتلت صحفيًا طائشًا.

يقول روبرت تومبس في "تلغراف" البريطانية: "قد تتساءل الأجيال القادمة كيف يمكننا بدورنا أن نركز بشدة على حفلات الميلاد التي تبدو غير قانونية بينما تحتشد الجيوش الروسية على حدود أوكرانيا، وتهدد القوات الجوية الصينية تايوان، وتقف إيران على شفا صنع الأسلحة النووية التي أقسمت إسرائيل أنها لن تسمح بها أبدًا؟"

دروس مستفادة

بحسب تومبس، هناك دروس من كوارث الماضي، ليست مشجعة كلها، يفصلها كما يأتي:

الدرس الأول هو أنه على الشخص الذي يزعزع السلام المحتمل أن يعتقد أنه يمكن أن ينتصر - لكن يجب على من يقاومونه أن يعتقدوا الأكر نفسه. لا أحد، مهما كان غير متوازن، يشرع في صراع يتوقع أن يخسره. الجانب الأضعف يتراجع. وطالما كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة بشكل واضح - وهو ما كانت عليه بشكل عام منذ عام 1945 - فلن يكون هناك صدام مباشر بين القوى العظمى. عندما يصبح ميزان القوى غير مؤكد ينشأ الخطر، لأن كلا الجانبين يمكن أن يتوقع النصر. بدا لبعض الوقت أن الأسلحة النووية غيرت القواعد، لكن فقط إذا كان من المعقول أن يتم استخدامها. الآن الأمر ليس كذلك.

الدرس الثاني، يجب أن يعتقد المعتدون أنهم قادرون على الفوز بسرعة وبتكلفة مقبولة - "انتهى بحلول عيد الميلاد" هو وهم قاتل، غالبًا ما يتم تلوينه بالأيديولوجيا. في عام 1792، كان كل من الثوار الفرنسيين وأعدائهم من النظام الملكي واثقين من حدوث انقلاب سريع. الأول يثق في الحماسة الثورية؛ الأخير في الانضباط المهني. في عام 1914، خطط كلا الجانبين لحملة سريعة وحاسمة. في عام 1940، توقع هتلر أن يصنع البريطانيون المنحلون السلام، وأن يظل الأميركيون محايدين، وأن ينهار الروس. في الحالتين، عرف حكام ألمانيا أنهم سيخسرون حربًا طويلة.

الدرس الثالث، وربما الأكثر خطورة، هو عندما يعتقد المعتدي المحتمل أن الوقت ينفد. منذ عام 1870، كانت ألمانيا قوة صاعدة اقتصاديًا وثقافيًا وعسكريًا، وبالتالي لم ير حكامها أي سبب للبحث عن المشاكل. لكن بحلول القرن العشرين، توقف نهوض البلاد، وتضاءلت فرص ألمانيا في أن تصبح واحدة من القوى العالمية الرائدة. بدا أن خصومها "يطوقونها" ويستعدون للحرب. اعتقد الجيش الألماني وحلفاؤه النمساويون في عام 1914 أنه لا يزال بإمكانهم الانتصار وبسرعة. لكن فقط لسنتين أخريين. اعتقد النازيون بالمثل أن وقتهم ينفد، وأن الإجراءات الجريئة والحاسمة هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذهم.

لا شيء مطمئن

اليوم، لا تزال روسيا قوية، لكنها في طور الانحدار. كانت الصين حتى وقت قريب تبدو في صعود لا يمكن إيقافه. لكن اقتصادها الآن يتباطأ، وشيخوخة سكانها، (مثل ألمانيا قبل عام 1914) تثير قلق منافسيها. ربما بدأ حكامها يشعرون بأنهم "محاصرون" مع بدء رد فعل أميركا واليابان والهند والآن بريطانيا.

إذا كانت روسيا تريد شريحة أخرى من أوكرانيا، فقد لا يكون لديها وقت طويل للاستيلاء عليها. وإذا كانت الصين تريد تايوان، من أجل المكانة وصناعة أشباه الموصلات، فقد لا تتحسن فرصها. يسأل تومبس: "أما بالنسبة لإيران، فهل فات أوان تطوير أسلحة نووية صالحة للاستعمال، أم أنها ستسرع في ذلك بينما يتردد أعداؤها؟ هل كان من الممكن أن تتجنب الأجيال السابقة كوارث أعوام 1792 و 1914 و 1939؟ حتى مع الإدراك المتأخر، لا يبدو أن هناك حلولًا بسيطة، ولا لحظة يمكن فيها لأي إجراء ممكن سياسيًا أن ينقذ العالم".

يقول: "خذ الحالة الأكثر شهرة، مؤتمر ميونيخ في عام 1938، عندما قام تشامبرلين بمحاولة أخيرة لـ "استرضاء" ألمانيا. نحن نعلم الآن أنه لو خاضت فرنسا وبريطانيا الحرب، لكانت ألمانيا ستخوض معركة خاسرة وربما كان جنرالاتها قد أطاحوا بهتلر".

كارثة يمكن تفاديها؟ إذا غامرنا في خيال العلوم السياسية، فسيكون لدينا مجال أكبر قليلًا. أفضل فرصة لمنع هذه الحروب العالمية الثلاث كان يمكن أن يكون تحالفًا واسعًا - دفاعيًا صارمًا، لكن من الواضح أنه راغب وقادر على مقاومة العدوان. لردع الثوار الفرنسيين تحالف قائم على بريطانيا وبروسيا والنمسا. لردع القيصر وهتلر، كان تحالف فرنسا وبريطانيا وروسيا، ومع الولايات المتحدة، القوة العظمى المحتملة بالفعل، على استعداد للتدخل. هذه التحالفات، التي ظهرت في النهاية نتيجة لتلك الحروب، كانت ستشكل أفضل فرصة لمنعها إذا كانت موجودة قبل اندلاع الصراع. كان ذلك مستحيلًا، بسبب عدم الثقة العميق بين القوى، وبسبب الانعزالية الأميركية المصممة - دائمًا ما تكون مغرية لدولة يمكن أن تكون مكتفية ذاتيًا إذا كان يجب أن تكون كذلك، بحسب تومبس.

قد لا يكون مستحيلًا

لكن ما كان مستحيلًا في أعوام 1791 و 1913 و 1938 قد لا يكون مستحيلًا اليوم. في الواقع، الناتو هو بالضبط هذا النوع من التحالف الدفاعي. كان إشراك أميركا في العلاقات بين الدول الكبرى جوهر استراتيجية بريطانيا الدولية منذ عام 1940، وربما منذ عام 1916 ؛ وفي النهاية نجحت. على الأقل حتى الآن.

وفقًا لتومبس، يجب أن يكون الهدف الأول للديمقراطيات هو منع سوء التقدير القاتل من قبل المعتدين المحتملين: إقناعهم بأنهم لا يستطيعون الفوز بسرعة وبتكلفة منخفضة. قد يتم تجنب الصراع المتأخر، إذا قبل المعتدون المحتملون أن "نافذة الفرص" الخاصة بهم قد أغلقت.

هذا بالطبع هو الردع الأساسي. نأمل أن يكون حكام روسيا والصين أقل دافعًا أيديولوجيًا وبالتالي أكثر عقلانية من ثوري عام 1792 أو عنصريي عام 1939 أو حتى الداروينيين الاجتماعيين عام 1914. هل يجب أن يكون هناك جزر إضافة إلى العصي؟ يكمن الخطر في صعوبة تمييز المصالحة من "التهدئة"، وقد تشجع على العدوان.

يختم تومبس مقالته في تلغراف: "إحدى الميزات التي نتمتع بها على الأجيال السابقة هي أنه يمكننا التواصل بشكل أكثر فاعلية مع شعوب الدول المعادية، بطريقة لم يكن الدبلوماسيون في عام 1914 يفكرون بها. يجب على الديمقراطيات أن تظهر لشعوب روسيا والصين وإيران أننا لسنا أعداءهم. علينا أن نثق في أن أسمى قيمنا تحظى بجاذبية عالمية، وليست مجرد خصوصية ’غربية‘. من أجل ذلك، نحتاج إلى استعادة الثقة للتحدث ليس فقط عن أنفسنا، ولكن من أجل الناس في كل مكان".