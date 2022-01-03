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إيلاف من دبي: وُلِد توأمان في كاليفورنيا بفارق 15 دقيقة فقط، لكن في عامين مختلفين، إذ ولد أحدهما قبل منتصف الليل بدقائق في عام 2021 عشية رأس السنة الجديدة، والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 بالضبط.

أعلن مركز ناتيفيداد الطبي الأحد أن الأم فاطمة مادريجال أنجبت طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو في الساعة 11:45 مساء يوم السبت. بعد 15 دقيقة فقط، ولدت أخت ألفريدو أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل بالضبط في عام جديد مع عيد ميلاد مختلف.

قالت مادريجال في بيان صحفي: "إنه أمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمين ولديهما عيدي ميلاد مختلفين بفارق عام".

وصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، الأمر بأنه "واحد من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية". قالت آرياس في لبيان: "كان من دواعي سروري المطلق مساعدة هؤلاء الصغار على الوصول بأمان إلى هنا في عامي 2021 و 2022. يا لها من طريقة رائعة لبدء العام الجديد!".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيويورك بوست".