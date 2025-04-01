إيلاف من لندن: أمر الرئيس الروسي فلاديميلا بوتين يأمر بأكبر حملة تجنيد إجباري منذ بدء الحرب، في ظل اتهامات لروسيا بالتخطيط لهجمات جديدة من قبل أوكرانيا.

وقالت تقارير إن بوتين استدعى 160 ألف رجل روسي إضافي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، على أن يُستكمل الأمر الجديد بحلول 15 يوليو.

ويمثل هذا العدد زيادة عن عمليات التجنيد العسكرية السابقة، حيث تم استدعاء 150 ألفًا العام الماضي و134,500 في عام 2022.

ضربة استباقية

تأتي هذه الخطوة في وقت أفاد فيه منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف بتوجيه الجيش الروسي ضربة استباقية لقوات أوكرانية بمقاطعة تشرنيغوف شمال أوكرانيا استعدت للهجوم على الحدود الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح الأسبوع الماضي: "وفقًا لمعلوماتنا الاستخباراتية، تُجهّز روسيا لهجمات جديدة في مناطق سومي وخاركيف وزابوريزهيا".

"إنهم يطيلون أمد المفاوضات ويحاولون جر الولايات المتحدة إلى مناقشات لا نهاية لها ولا معنى لها حول شروط وهمية لكسب الوقت ومن ثم محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي".