إيلاف من لندن: اعترف الكرملين بهدية الرئيس الروسي للرئيس الأميركي، وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يكشف تفاصيل عن الهدايا الشخصية التي قدمها ويقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للآخرين.

وكان بيسكوف يرد على طلب مراسل وكالة تاس، التعليق على أنباء أفادت بأنه تم إهداء الرئيس دونالد ترامب لوحة تحمل صورته من رسم فنان روسي.

وأضاف بيسكوف: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لكم هو أن هذه كانت هدية شخصية تماما قدمها الرئيس بوتين لنظيره الأميركي".

وتابع بيسكوف القول: "بما أن الهدية شخصية، فلا نرغب في الإدلاء بأي معلومات إضافية. إلا إذا رأى الرئيس نفسه مناسبا للحديث عنها يوما ما".

وفي وقت سابق، قال ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، إنه توجد "كانت توجد علاقة رائعة بين الرئيسين ترامب وبوتين خلال الولاية الأولى لترامب.

وقال: أعتقد أن بوتين يدرك جيدا أنه من الصعب على ترامب زيارة روسيا في الوقت الراهن، وأعتقد أنهما سيلتقيان في الأشهر القليلة المقبلة. كان لطيفا جدا من جانب بوتين استقبالي يوم 13 مارس، وأود الاعتراف بذلك".

وأشار ويتكوف إلى أن الرئيسين تبادلا الإشارات حول استعدادهما للحوار.

وذكر المبعوث الأميركي أنه نقل إلى رئيس بلاده لوحة تحمل صورته كهدية من نظيره الروسي.

ووفقا له، "طلب ​​الرئيس بوتين من فنان روسي بارز رسم صورة جميلة للرئيس ترامب، وسلمها لي، وطلب مني أن آخذها إلى منزل الرئيس ترامب. أحضرتها وسلمتها له، وبالفعل لقد تأثر الرئيس ترامب فعلا لذلك".