قال الكرملين، يوم الإثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال "منفتحاً" على التحدث إلى دونالد ترامب، وذلك بعد أن عبّر الرئيس الأمريكي عن "غضبه الشديد" من الزعيم الروسي بسبب التقدّم الضئيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "هذه العملية تستغرق وقتاً، ربما بسبب تعقيد مضمونها" مشيراً إلى أن "الرئيس لا يزال منفتحاً على التواصل مع الرئيس ترامب"، مضيفاً أنه "لا توجد مكالمة هاتفية مجدولة" بين الزعيمين، لكن "عندما تكون هناك حاجة، سيتم تنظيم المحادثة بسرعة".

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد طرفي النزاع الروسي الأوكراني، معرباً عن شعوره بالإحباط في ظل استمرار تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وفي البداية، قال ترامب إنّه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهدداً بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي.

وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأمريكي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين بمستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد.

وخلال برنامجها "ميت ذا برس" الأحد، نقلت ويلكر تصريحات أدلى بها ترامب في محادثة هاتفية أُجريت معه في الصباح الباكر.

ونقلت عنه قوله إنّه "إذا لم نتمكّن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أنّ ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوماً جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".

وأوضح ترامب أن هذه الرسوم الجمركية تعني "أنّ شراء النفط من روسيا، قد يشكّل عائقاً أمام القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة".

وأشارت المذيعة إلى أنّ ترامب قال لها إنّه "كان غاضباً جداً ومنزعجاً" عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي وأخذ يتحدث عن قيادة جديدة في أوكرانيا.

فيما أعلن ترامب أنّه سيتحدّث إلى الرئيس الروسي خلال الأسبوع المقبل.

ولاحقاً خفف ترامب من نبرته تجاه بوتين ليصب غضبه على زيلينسكي، محذراً إياه من مواجهة مشاكل في حال تراجع عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق التعدين في أوكرانيا.

ومنذ تولّيه منصبه، يسعى الرئيس الأمريكي إلى إنهاء سريع للحرب المستمرّة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، ولكنّ إدارته فشلت في التوصل إلى اختراق لوقف الحرب.

بوتين رفض خطة أمريكية - أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً

ورفض بوتين خطة أمريكية -أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، واقترح الجمعة أن يتنحى زيلينسكي في إطار عملية السلام، الأمر الذي عكس تشددًا أكبر في موقف موسكو التفاوضي وأثار غضب كييف.

وأبلغ ترامب "إن بي سي" أنّ بوتين يعرف أنّه غاضب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ "لديه علاقة جيدة جداً معه"، وموضحاً أنّ "الغضب يتبدّد بسرعة... إذا فعل الشيء الصحيح".

Getty Images أشخاص يتفقدون سيارة دُمرت بطائرة روسية مُسيّرة في وسط خاركيف، أوكرانيا، في ٢٩ مارس/آذار ٢٠٢٥.

وانتقل ترامب لتوجيه انتقاداته إلى زيلينسكي قائلاً "أرى أنه يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة، وفي حال فعل ذلك، فسيواجه بعض المشاكل، مشاكل كبيرة، كبيرة جداً"، وفق تعبيره.

وأدّى تحسّن العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ تولّي ترامب منصبه، وتهديده بوقف دعم كييف، إلى تعزيز موقف روسيا في ساحة المعركة في وقت تواصل غزوها المتعثّر لأوكرانيا.

وتتهم كييف موسكو بإطالة أمد المحادثات من دون نية لوقف الحرب، في ظل شنّ هجوم جديد خلال نهاية الأسبوع على مدينة خاركيف الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية.

وفي خطاب سابق لزيلينسكي طالب بممارسة ضغوط أكبر على روسيا من أجل وقف إطلاق النار.

واتفقت موسكو وكييف على إطار هدنة في البحر الأسود بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا الأسبوع، ولكن روسيا قالت إنّ الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلى أن يرفع حلفاء أوكرانيا بعض العقوبات.

تطورات ميدانية

ونفذت روسيا خلال الليل غارات جوية على خاركيف، وهي الليلة الثانية من الغارات على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين أصيبا في الهجوم الأخير، الذي ألحق أضراراً أيضا بمنازل خاصة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، نفذت روسيا ست ضربات منفصلة على خاركيف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في تحديثها اليومي إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خلال الليل 57 من أصل 131 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات وهمية أطلقتها روسيا.

Getty Images رجال الإطفاء يخمدون النيران التي اندلعت إثر غارات جوية روسية على مناطق سكنية في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا في ٢٩ مارس ٢٠٢٥.

وقالت القوات الجوية في منشور على تطبيق تيليغرام إن طائرات روسية بدون طيار "أُسقطت في شمال وشرق ووسط البلاد".

وذكرت أن نحو 45 طائرة بدون طيار وهمية فقدت أثناء تحليقها ولم تتسبب في أضرار، مضيفة أن مناطق سومي ودونيتسك وخاركوف وكييف وجيتومير تأثرت بالهجوم الروسي.

وذكرت تقارير أن روسيا صعدت من وتيرة هجماتها باستخدام قنابل انزلاقية شديدة القوة.

وعلى مدار يوم الأحد وحده، أطلقت 223 قنبلة انزلاقية على القوات والمستوطنات الأوكرانية، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وفي الطرف الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وتشمل هذه الصواريخ 41 صاروخاً في منطقة بريانسك، و24 صاروخاً فوق منطقة كالوغا، وصاروخاً واحداً فوق منطقة كورسك، حسب قولها.