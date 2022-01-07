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موسكو: رفض رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين ووعد "بالقضاء" على "المجرمين المسلحين" بعد أيام من أعمال الشغب الدامية في البلاد.

وقال توكاييف في خطاب متلفز أنّ تصفيتهم "ستتم قريباً"، مشيراً إلى أنّ ألماتي كبرى مدن البلاد تعرّضت لهجوم من قبل "عشرين ألف مجرم" لديهم خطة واضحة" ويتمتعون "بمستوى عالٍ من الاستعداد القتالي".