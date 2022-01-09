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إيلاف من لندن: ينعقد البرلمان العراقي الجديد صباح الاحد في اجواء اتفق فيها السنة على مرشحهم لرئاسة البرلمان والشيعة مختلفين بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والاكراد متأخرين بتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وفي آخر الساعات التي سبقت الانعقاد فقد اتفق اكبر تحالفين سنيين هما تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر على دخول جلسة البرلمان اليوم بتحالف موحد يضم حوالي 60 نائبا واتفاق على ترشيح الاول لرئاسة البرلمان في دورته الخامسة الجديد وتولي الثاني زعامة التحالف الجديد الذي اطلق عليه "بالعزم نتقدم".

الحلبوسي والخنجر عقب اعلان الاتفاق السبت على تحالف موحد باسم بالعزم نتقدم وترشيح الاول لرئاسة البرلمان وتولي الثاني زعامة التحالف الجديد (تويتر)

وحصل تحالف تقدم على 37 صوتا في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي فيما حصل تحالف عزم على 14 صوتا ثم انضم اليهما بعض النواب الفائزين ليتجاوز عدد نواب التحالف الجديد الستين نائبا من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا.

الشيعية يدخلون البرلمان بكتلتين

وبسبب الخلاف بين الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفالئز في الانتخابات والحاصل على اعلى الاصوات (73 مقعدا) وقوى الاطار التنسيقي الشيعي فان نواب المكون الشيعي يدخول الجلسة الاولى منتفرقين على غير ما شهدته دورات البرلمان السابقة التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003 موحدين بكتلة أكبر لها حق ترشيح رئيس الحكومة.

وعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة امس من دون اصدار اي بيان حول مجرياته أو حديث عن استئناف الحوارات مع الصدر من اجل تشكيل الكتلة الاكبر وسط تحذيرات من ان هذا الخلاف لا يصب في مصلحة الشيعة كما يقول قادته.

وانتهى اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري من دون اتفاق نهائي على التقارب مع التيار الصدري .

وكشفت مصادر مطلعة من داخل الاجتماع ان نواب الاطار التنسيقي سيحضرون الجلسة الرسمية الاولى لمجلس النواب اليوم لتأدية اليمين الدستوريـة للمرشحين الفائزين الجدد فقط ولن يصوتوا لصالح مرشح تحالفي تقدم وعزم لمنصب رئاسـة البرلمان محمد الحلبوسي كما نقلت عنها الوكالة الوطنية للانباء في اجراء يبدو انه عدم ارتياح لامكانية تحالف الحلبوسي مع الصدر.

وفي هذه الاثناء اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري انه "لا يوجد حتى اللحظة اي توافق على تسمية رئيس البرلمان".

يشار الى ان الاطار الشيعي يضم كلا من : نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

تسمية مرشح الاكراد

وبالرغم من اعلان الاكراد انهم سيسمون مرشحهم لرئاسة الجمهورية مساء السبت الى انه لم يترشح اي اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول هذا الموضوع لحد الان كما انهم يترقبون نتيجة المباحثات بين القوى الشيعية لتحديد موقفهم من التحالفات الجديدة والرتشيحات للرئاسات الثلاث.

وكان محمود محمد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد اشار امس الى أن الوفد الكردستاني المشترك الذي يزور بغداد حاليا سيحسم السبت مسألة مرشح منصب رئيس الجمهورية والذي هو من حصة المكون وفق العرف السياسي المعمول به في البلاد.

وأضاف "اليوم سيتم حسم مسالة رئاسة الجمهورية بحكم ان وفد حزبينا (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) في بغداد ولديه الصلاحية في حسم هذه المسألة".

وفي هذا الاطار وصل الى بغداد مساء السبت رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لينضم الى الوفد الكردي المفاوض المتواجد في العاصمة.

جدول أعمال الجلسة الأولى

وقد أعلن مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسته الأولى المقررة اليوم الأحد.

وستفتتح الجلسة التي ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش صباحا) بالسلام الجمهوري ثم تلاوة ايات من القرآن الكريم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

يعقب ذلك القاء الأمين العام لمجلس النواب كلمة للترحيب بالنواب وقراءة أسماء الحضور ثم يتولى رئيس السن إدارة الجلسة وسيكون الرئيس الأسبق لمجلس النواب محمود المشهداني ومن ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية قبل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان (سني) ونائبيه الاول (شيعي) والثاني (كردي).

وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني في تصريح للاعلام الرسمي أن جلسة اليوم ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية .

وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى ترشيح رئاسة جديدة للبرلمان على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل الى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".



توزيع المقاعد البرلمانية على محافظات البلاد

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا بينها 246 للرجال و83 للنساء و9 مقاعد للمكونات.

وتوزعت المقاعد البرلمانية على النحو الاتي: بغداد 71 مقعدا للرجال 52 والنساء 17 و2 للمكونات واحد لكل من المسيحيين والصابئة .. نينوى 34 مقعدا منها ثلاث مقاعد للمكونات واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 12 مقعدا بينها واحد للكرد الافيلية، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 13 مقعدا وواحد للمكون المسيحي.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا وواحد للمسيحيين. دهوك 12 مقعدا وواحد للمسيحيين والسليمانية 18 مقعدا.

ويبلغ عدد الرمرشحين لمقاعد المكونات المسيحية والشبكبة والايزيدية والافيلية الاكراد والصابئية 67 مرشحا بينهم 53 من الذكور و14 من الاناث يتنافسون على 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وصابئي في بغداد وشبكي في نينوى و افيلي كردي في واسط وايزيدي في نينوى.