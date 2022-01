كابول: أوقف استاذ جامعي أفغاني مرموق معروف بانتقاده لحركة طالبان، السبت في كابول على ما أعلن الأحد ناطق باسم حكومة طالبان التي تتهمه "بأقليب الرأي العام ضد النظام".

وقال الناطق ذبيح الله مجاهد إن فيض الله جلال أوقف بسبب منشورات له عبر شبكات التواصل الاجتماعي "يحاول فيها تأليب الرأي العام ضد النظام والتلاعب بكرامة الناس".

