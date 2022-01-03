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ستواصل طالبان مواجهة أزمات إنسانية ومالية غير مسبوقة، وإدانة دولية وردود فعل شعبية عنيفة.

إيلاف من بيروت: لا شك في أن سقوط كابول وعودة طالبان إلى السلطة من أبشع الأنباء في 2021. ستوضح صور أفراد طالبان يقفون منتصرين خلف مكتب خشبي مزخرف في القصر الرئاسي اليوم الذي أطاحت فيه حرب العصابات حكومةً منتخبة تدعمها أقوى الجيوش في العالم.

بحسب ما كتبت الصحافية والكاتبة الكندية تانيا غودسوزيان في موقع "ميدل إيست آي"، كانت الصورة بمثابة ضربة دعائية بارعة، وبالنسبة للمراقب ذي عين النسر، لم تكن اللوحة الموجودة خلف المكتب أقل رمزية: فهي تصور مشهدًا في منتصف القرن الثامن عشر ينظر فيه حشد كبير على أنه صوفي يتوج أحمد شاه دوراني، أحد رجال قبيلة البشتون الذي أسس الدولة الأفغانية الحديثة.

لا تزال أسباب استيلاء طالبان على السلطة محل نقاش حاد. لماذا انهار الجيش الأفغاني، بعد 20 عامًا من التدريبات العسكرية في العالم الأول، مسلحًا بأسلحة وطائرات حديثة، في أقل من شهرين؟ لماذا وقف المجتمع الدولي متفرجاً؟

واقع قاتم جديد

مع نهاية العام، يظهر واقع قاتم جديد في أفغانستان. تجويع جماعي وانهيار اقتصادي وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء تستقبل العام الجديد. لا تزال أسطورة طالبان الحديثة والأكثر تقدمية، التي روجت لها آلة العلاقات العامة لطالبان وعززتها وسائل الإعلام الأكثر احترامًا في العالم، تفقد صدقيتها بسبب التقارير الميدانية عن السياسات القمعية تجاه النساء، والقتل الانتقامي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

على الرغم من التأكيدات المتكررة من قبل المتحدثين المطلعين مثل ذبيح الله مجاهد وسهيل شاهين المقيم في الدوحة في الأسابيع التي تلت الاستيلاء على السلطة، فإن إدارة طالبان المشكلة حديثًا ليست إلا قاعدة عريضة وشاملة. المجتمع الدولي، الذي لا يزال يترنح من مشاهد الإجلاء الجماعي الفاشل ويكافح مع تدفق اللاجئين، يراقب من بعيد، فيعبر عن مخاوفه، ويعلن أن "طالبان ستقاس بأفعالها وليس بأقوالها".

الأفغان عالقون بين المطرقة والسندان. ستساهم المساعدات الدولية المجمدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، لكنها ستضفي الشرعية على حكم طالبان. ويطالب بعض الأفغان بالإفراج عن الأموال لأسباب إنسانية، بينما يصر آخرون على استخدام الأموال كحافز لطالبان للتنازل عن بعض سياساتها القمعية. في الحالتين، سيتم سحب الأموال من قبل الحكومة أو تحرير الأموال الحكومية الأخرى لأنشطة مشكوك فيها. ومن المؤكد أن القضية هي أن المخاوف الإنسانية ليست على رأس أولويات طالبان.

بصرف النظر عن المخاوف الجدية بشأن سياسات طالبان وقدرات الحكم، لا يزال هناك خطر كبير يتمثل في استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن وملاذ للإرهاب. يُفترض على نطاق واسع أن عددًا من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هي جزء من استراتيجية طالبان السرية لمكافحة الإرهاب ضد ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

صفقة فاوستية

قد يكون أحد الخيارات هو قدر من المساعدة في مكافحة الإرهاب من المجتمع الدولي، لكن طالبان ليست قريبة من أي تفاهمات مع هذا المجتمع. بالنسبة لكلا الجانبين، ستكون المساعدة في مكافحة الإرهاب صفقة فاوستية. ستضطر طالبان إلى قبول عودة القوات الأجنبية إلى أفغانستان، وهذا خيار يعد لعنة على أولئك الذين أمضوا 20 عامًا في القتال. في المقابل، يُمنع المجتمع الدولي من تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أعلنتها الأمم المتحدة.

في حين أنه قد يكون من مصلحة طالبان مكافحة تهديد ولاية خراسان، إلا أنها لا تستطيع تحمل التعاون المفتوح مع المجتمع الدولي والمجازفة بمنح ولاية خراسان نفوذًا. وكما قال المبعوث الأميركي الخاص السابق لأفغانستان، زلماي خليل زاد، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، فإن طالبان "تخشى من أنهم إذا أدلوا بهذا البيان [للتعاون مع الولايات المتحدة] فإن ذلك سيساعد داعش بحجة أن طالبان باعوا أنفسهم لأميركا".

مع ذلك، من غير المقبول أن تتجاهل الولايات المتحدة حاجة الأفغان. في أواخر أكتوبر، أدلى كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ فقال إن ولاية خراسان يمكن أن تبني القدرة على التخطيط وإجراء العمليات الدولية في غضون ستة أشهر إذا لم يتم التحقق منها. لا يمكن لأي إدارة أميركية أن تفشل في التعامل مع مثل هذا التهديد الواضح، لكن بدون دعم خارجي، فإن طالبان غير فعالة في احترام هذا الالتزام لمحاربة ولاية خراسان في داعش.

مشهد متغير

بدون موافقة طالبان أو فهم عميق لتعقيدات المشهد المتغير، إلى أي مدى ستثبت الولايات المتحدة أنها قادرة على إحباط هجمات القاعدة وولاية خراسان؟ من المحتمل أن تكون استراتيجية "عبر الأفق" الأميركية لما بعد عام 2021 غير فعالة كما كانت قبل عام 2001.

بالنسبة إلى طالبان، الإجابة مباشرة. لا نحتاج إلى مساعدة من أي جانب لضمان عدم استخدام أرض أفغانستان ضد دول أخرى. قال سهيل شاهين من الدوحة: "نحن قادرون على القيام بذلك بأنفسنا". ومع ذلك، فإن هذه الكلمات لا توفر الكثير من الراحة للأميركيين الذين يدينون عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم باعتبارها استراتيجية قابلة للتطبيق (أو قانونية) لمكافحة الإرهاب. أدى النهج القاسي للغارات الليلية التي شنتها القوات الضاربة المدعومة من وكالة المخابرات المركزية إلى نتائج عكسية على الأميركيين وحكومة أشرف غني، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى طالبان أيضًا.

عام 2022 يلوح في الأفق بالنسبة لطالبان. تواجه الحكومة الوليدة أزمات إنسانية ومالية غير مسبوقة، وإدانة دولية، وبعض تدابير رد الفعل الشعبي، وتهديد إرهابي لسلطتها وسيطرتها. أن السياسة الخارجية لطالبان وقحة وغير مبالية بالمجتمع الدولي، واقتصادها متدهور، والمساعدات الدولية ممنوعة.

من شأن مثل هذه التحديات أن تضعف الحكومة المنتخبة شعبيًا والمعترف بها دوليًا، لكن استيلاء طالبان على السلطة تحت تهديد السلاح جعل هذه المشاكل أكثر صعوبة. لا تمتلك طالبان الموارد ولا الرغبة في معالجة هذه القضايا بشكل مباشر، وقد يؤدي عدم اكتراث المجتمع الدولي بعد الانسحاب إلى ترسيخ معاناة الشعب الأفغاني لعقود قادمة.