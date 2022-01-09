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إيلاف من بيروت: الآن، صراع الظل الذي ظهر، والذي امتد من بغداد إلى الهجمات على الولايات المتحدة في حامية التنف في سوريا، آخذ في الازدياد ويهدد بالانفجار.

استخدمت الجماعات الموالية لإيران طائرات مسيرة وصواريخ لاستهداف القوات والمنشآت الأميركية في العراق ثلاث مرات في الأيام الماضية. تزامن ذلك مع ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أميركية في يناير 2020.

ليس مجرد ذكرى

مع ذلك، يبدو أن تصعيد الهجمات ليس مجرد ذكرى رمزية لإطلاق الصواريخ. يمكن أن يتطور إلى شيء أكبر لأن الهجمات لم تمتد إلى سوريا وقد ردت الولايات المتحدة بنيران مضادة.

قد تؤدي إحدى الخطوات الخاطئة إلى وقوع إصابات، ما قد يؤدي إلى ظهور حرب الظل بين الولايات المتحدة وإيران إلى العلن، فيتطور الأمر إلى اشتباكات في سوريا قد تؤثر على إسرائيل.

خلال الأيام الماضية، بدا أن الجماعات الموالية لإيران ستستخدم طائرات بدون طيار لمهاجمة القوات الأميركية في هجمات رمزية. قامت الولايات المتحدة بتركيب أسلحة مضادة للمسيرات في بغداد وقاعدة الأسد، وعلى الأرجح في أربيل أيضًا في العراق. وتعرضت قاعدة الأسد نفسها لهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية في يناير 2020 بعد أن قتلت الولايات المتحدة سليماني.

أصيبت الطائرتان المسيرتان اللتان توجهتا إلى القاعدة في 4 يناير بمزيج من نيران الصواريخ والمدافع الرشاشة، وهو نظام يعرف باسم C-RAM. مع ذلك، فإن هجمات الطائرات من دون طيار في 3 يناير في بغداد، وفي 4 يناير على قاعدة الأسد، كانت مجرد البداية.

كانت الصواريخ في بغداد أقدم من صواريخ 240 ملم، وهي أكبر من صواريخ 107 ملم التي استخدمت في عشرات الهجمات في 2019 ضد القوات الأميركية في العراق. في سوريا، تم استخدام المزيد من الصواريخ، التي يُشاع أنها صواريخ غراد 122 ملم، لاستهداف القوات الأميركية بالقرب من دير الزور. وردت الولايات المتحدة انتقاما. وتلا ذلك أنباء عن إطلاق صاروخ في الليلة التالية على عين الأسد.

يفعل ما يشاء

من المهم ملاحظة أنه في الماضي، على الأقل منذ أواخر عام 2019، ردت الولايات المتحدة على الهجمات في العراق بضرب الجماعات الموالية لإيران في سوريا في بعض الأحيان. هذا جزئيًا لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكنه أن يفعل ما يشاء في سوريا ولا يستطيع النظام السوري أن يطلب من الولايات المتحدة تركها في سوريا لمحاربة داعش.

في العراق، الوضع الأميركي أكثر خطورة. الأصوات القوية المؤيدة لإيران في البرلمان تريد أن تغادر الولايات المتحدة العراق. وقالت الولايات المتحدة إنها أنهت العمليات القتالية لكن لديها آلاف الأفراد في العراق.

غالبًا ما ترتبط الأصوات في البرلمان التي تعارض الولايات المتحدة بالميليشيات الموالية لإيران في العراق والتي لها علاقات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، مما يعني أن الولايات المتحدة لا تريد الرد على الهجمات في العراق والتسبب في وقوع إصابات. عندما ردت الولايات المتحدة بضربات جوية في عام 2019، أدت إلى هجوم على السفارة الأميركية في بغداد وردت الولايات المتحدة بقتل سليماني والزعيم العراقي الموالي لإيران أبو مهدي المهندس. تلك هي الحلقة التي قادتنا إلى ما نحن عليه الآن.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة ردت فعلًا في سوريا. وأشارت شبكة سي أن إن إلى أن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردت بإطلاق النار بعد تعرضها لهجوم صباح الأربعاء من قبل مليشيات يشتبه في أنها مدعومة من إيران أطلقت ثماني طلقات من النيران غير المباشرة على قاعدتها في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية، على الرغم من عدم وقوع إصابات في صفوف التحالف، بحسب ما أفاد. بيان من التحالف".

قواعد إيرانية

أفاد بيان اميركي أن التحالف "رد بسرعة واطلق ست قذائف مدفعية باتجاه نقطة انطلاق الهجوم خارج الميادين بسوريا". تُعرف الميادين بأنها مركز للنشاط الإيراني، وهي على نفس الطريق من البوكمال على الحدود مع العراق إلى دير الزور.

هذا هو المكان الذي تتصدر فيه الميليشيات الموالية لإيران المشهد. توجد في البوكمال قاعدة إيرانية تسمى الإمام علي. في يونيو 2018، أصابت غارة جوية مقر كتائب حزب الله في البوكمال. كانت كتائب حزب الله بقيادة أبو مهدي المهندس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني تلعب دورًا رئيسيًا في العراق. هذه الشبكة من الميليشيات الموالية لإيران هي التي تربط سوريا بالعراق وتربط إيران بحزب الله عبر أماكن مثل الميادين والبوكمال.

الآن، صراع الظل الذي ظهر، والذي امتد من بغداد إلى الهجمات على الولايات المتحدة في حامية التنف في سوريا، آخذ في الازدياد ويهدد بالانفجار في العراء. قد يؤثر هذا على إسرائيل أيضًا، لأن تقارير أجنبية قالت في الماضي أن الجماعات الموالية لإيران استهدفت التنف ردًا على الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا. ويمكن أن يؤثر أيضًا على مفاوضات صفقة إيران في فيينا.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "جيروزاليم بوست".