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برلين: تعرض الناشطة السورية وفاء مصطفى صوراً متناثرة لسعادة مسروقة، على طاولة مقهى صاخب في برلين يظهر فيها والدها المعارض لنظام بشار الأسد والذي فقدت أخباره منذ اعتقاله عام 2013.

فيما يصدر القضاء الألماني حكمه الخميس في أول محاكمة في العالم عن فظاعات نسبت إلى النظام السوري، تسعى هذه الناشطة إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير والدها علي مصطفى وكل الذين فقدوا منذ بدء النزاع السوري العام 2011.

تقول هذه الناشطة البالغة من العمر 31 عاماً لوكالة فرانس برس إنّ المحاكمة في كوبلنس (غرب) لضابط سابق في الاستخبارات السورية الملاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "تشكل خطوة أولى مهمة" في مسعى السوريين إلى العدالة. وتضيف "لكن الأمر الأكثر أهمية هو عدم اعتبار الاعتقالات التعسفية في سوريا على أنها من الماضي".

تضيف هذه الشابة "لكن علينا أن ننقذ هؤلاء الذين لا يزال يمكن انقاذهم" وقد غلبتها الدموع مع استحضار ذكريات مسارات حياة ممزقة أو كرامات أهينت في الحرب السورية.

وثّقت منظمات غير حكومية اعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب في سجون النظام السوري، وسرب المصور العسكري السابق المعروف باسم "قيصر" عشرات آلاف الصور لجثث ممزقة أو لأشخاص تعرضوا للضرب المبرح.

المفقودون

تقول مصطفى التي دعيت السنة الماضية للإدلاء بشهادتها في الأمم المتحدة "لا يمكن لأحد أن يتخيل حجم الرعب والوحشية الذي عشناه وما زلنا نشهده".

أمام باحة محكمة كوبلنس حيث يمثل منذ حوالى سنتين أنور رسلان، عرضت صور حوالى مئة شخص فقدوا في سوريا.

صور وصلتها عبر عائلات، تقيم في المنفى، ولا تزال تبحث عن أقربائها المفقودين.

وقالت إن "التفكير في أن عرض صور أحبائهم في المحكمة في ألمانيا هو لفتة ضخمة يقول الكثير عن اليأس الذي نشعر به".

بحسب منظمات غير حكومية فإنّ حوالى مئة ألف شخص فقدوا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في 2011، جراء القمع فضلاً عن الخطف من قبل فصائل تحارب النظام.

لا تريد الانتقام

لا تعرف الشابة أي شيء عن مصير والدها منذ أخذه مسلحون بالقوة من شقة في تموز/يوليو 2013 في دمشق. وكان قد شارك في تجمعات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ووفاء مصطفى على ثقة أنه اعتقل بسبب نشاطه السياسي.

حاولت الشابة ووالدتها وشقيقتاها إجراء اتصالات ودفع رشاوى وطرقن كل الأبواب، لكن بدون نتيجة.

وتابعت هذه المرأة المقيمة في ألمانيا منذ حوالى ست سنوات "هذا أحد أصعب الجوانب عندما يفقد شخص عزيز (..) هذا الأمر ينشر الخوف واليأس. يأخذ أموالك وطاقتك وقناعاتك".

في كوبلنس مررت رسالة إلى المتهم عبر محاميه. هل يعلم أنور رسلان أي شيء عن والدها كونه كان يدير مركز اعتقال سرياً؟

ردّ بأن ليس لديه معلومات، فيما قالت لمحاميه "أريدك أن تخبره بأن أحداً لا يتوقف عن البحث عن أقاربه المفقودين، هذا نصيبنا من المعاناة".

تبين أن حضور جلسات الاستماع في كوبلنس " تحد شخصي ضخم". إلى جانب المحامين والمترجمين الفوريين، يحظى أنور رسلان المتهم بالأمر بأعمال التعذيب بالحق في محاكمة عادلة في حين أن الكثير من السوريين يقبعون في سجون بدون محاكمة.

لكن الشابة السورية لا تريد أي انتقام قائلة "العدالة من أجل سوريا ليست انتقاماً".

وأضافت "قبل عشر سنوات، حاربنا من أجل الحرية والعدالة ودولة القانون".

في 19 كانون الثاني/يناير، ستبدأ محاكمة أخرى في فرانكفورت مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها طبيب في حمص عام 2012.

هناك إحساس داخلي يحث وفاء مصطفى على مواصلة كفاحها. تقول "ذكرى والدي وسوريا هما أسلحتي". على شبكات التواصل الاجتماعي تنشر عدد الأيام التي مرت منذ اختفاء والدها. لقد تجاوز للتو 3100.