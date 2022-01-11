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واشنطن: اعتبر البيت الأبيض أنه "من المبكر" معرفة إن كانت روسيا جادة في خفض التوترات الأمنية في أوكرانيا ومحيطها.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين بعد محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس في جنيف "من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلوك طريق الدبلوماسية".

وأضافت أنه ينبغي الانتظار لمعرفة "إن كانوا مستعدين للتفاوض بجدية أم أنهم سيستخدمون المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح".

وتعقد محادثات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء على أن تقام جولة أخرى من المفاوضات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخميس.

وتمارس واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون ضغوطاً على روسيا لسحب حشود قواتها من الحدود مع أوكرانيا في حين تريد موسكو من الغرب الموافقة على سلسلة طويلة من المطالب تقدّمها على أنها ضمانات أمنية.

وجدّدت ساكي رفض الولايات المتحدة للطلب الروسي رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلاً معتبرة أنّ "البت بهذا الأمر عائد حصراً لأوكرانيا والدول الأعضاء الثلاثين في الحلف وليس لدول أخرى".

وأضافت "ثمة مجموعة من المباحثات التي يمكن أن تندرج ضمن سياق دبلوماسي لكن يعود للروس تحديد ما إذا كانوا سيعتمدون موقفاً جدياً منها أم لا".