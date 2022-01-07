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إيلاف من بيروت: كيف يمكن للولايات المتحدة وحلفائها مساعدة أوكرانيا على أن تصبح أمة عنيدة يصعب على الجيش الروسي الغازي هضمها؟ يفكر كبار المسؤولين الأميركيين في هذا السؤال بينما يستعدون لاجتماع حاسم مع روسيا يوم الاثنين.

بحسب ديفيد إيغناتيوس في "واشنطن بوست"، تتجه روسيا إلى جنيف بما يرقى إلى حد الإنذار النهائي: ما لم يحصل الرئيس فلاديمير بوتين على ضمانات أمنية من الغرب، فهو مستعد للغزو. يقول مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم يريدون حلاً دبلوماسيًا، لكنهم قدموا أيضًا تحذيرات عبر القنوات العامة والخاصة من أن الغزو سيكون دمويًا وطويل الأمد ومضرًا للغاية لروسيا.

وقال فرانك كيندال، سكرتير القوات الجوية، في مقابلة الخميس: "ما تراه هو جهود منسقة من قبل الإدارة وحلفائها لتوضيح لبوتين أن غزو أوكرانيا سيكون فكرة سيئة للغاية". قامت القوات الجوية بنقل قاذفات B-52 وطائرات استطلاع RC-135 فوق شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، كجزء من جهودها لردع روسيا.

كانت أوكرانيا نقطة انطلاق لروسيا في استيلائها على شبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين. الجيش الأوكراني أفضل تدريبًا وتجهيزًا؛ السكان أكثر اتحادًا ضد التدخل الروسي؛ والولايات المتحدة وحلفاء الناتو مستعدان لتوفير الأسلحة والتدريب لمقاومة طويلة إذا تحركت القوات الروسية عبر الحدود نحو كييف.

بحسب إيغناتيوس، ينظر المسؤولون الأميركيون إلى أوكرانيا على أنها عراق آخر، البلد الذي حاولت الولايات المتحدة تغييره من خلال القوة العسكرية بعد غزوه في عام 2003 وفشلت. كلاهما في المناطق الحضرية بنسبة 70 في المئة. وكلاهما يعاني انقسامات عرقية.

دعم التمرد

بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها التفكير مليًا في كيفية دعم التمرد الأوكراني بالتدريب والأسلحة، بما في ذلك صواريخ ستينغر المضادة للطائرات. يتطلب قهر مثل هذا التمرد قوة من 20 مقاتلاً روسيًا مقابل كل 1000 أوكراني، وفقًا لصيغة وضعها المحلل في شركة Rand Corp جيمس كوينليفان في عام 1995. وهذا من شأنه أن يُترجم إلى قوة احتلال روسية قوامها حوالي 886000 - من الواضح أنه غير واقعي، لكنه إجراء صعوبة قمع الانتفاضة.

لتعزيز قدرة أوكرانيا على المقاومة، أرسلت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي فرقًا في الأسابيع الأخيرة لمسح الدفاعات الجوية واللوجستيات والاتصالات وغيرها من الضروريات. من المحتمل أيضًا أن تكون الولايات المتحدة قد عززت دفاعات أوكرانيا ضد الهجمات الإلكترونية الروسية والحرب الإلكترونية. بمجرد تجميد التضاريس في فبراير، يمكن أن يتجه الجيش الروسي الأكبر كثيرًا باتجاه كييف من الشمال والشرق والجنوب. لكن العواقب ستكون على الأرجح حملة طويلة وشاقة، وفقًا لإيغناتيوس.

اثنان من القادة الأميركيين الذين يمكن أن يشهدوا على إحباطات مكافحة التمرد هما وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال بالجيش مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهما من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان. تحدثوا إلى نظرائهم الروس في الأيام الأخيرة وربما حذروا من أن أوكرانيا لن يكون من السهل ابتلاعها.

يخبر بوتين الروس أن الغزو قد يكون ضروريًا لوقف زحف الناتو. المفارقة هي أن هجومًا روسيًا من المحتمل أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي يريد بوتين تجنبها. ناقش الناتو خططًا لدفع القوات إلى الأمام بعد الغزو، مما سيجعل روسيا أقل أمنًا، كما قال إيغناتيوس.

سيكون للحرب المطولة في أوروبا الشرقية عواقب أخرى يصعب التنبؤ بها. كما هو الحال في الحرب الأهلية السورية، تدفق ملايين اللاجئين عبر الحدود، مما أدى إلى إجهاد الاتحاد الأوروبي. لكن الحرب ستضغط على روسيا أيضًا، مع وصول أكياس الجثث إلى الوطن في موسكو، مما يزيد من مشاكل بوتين السياسية الداخلية. قد يسعى المتمردون الأوكرانيون إلى ملاذات في بولندا ورومانيا، مما يزيد الوضع تعقيدًا.

اختبار للعزيمة

هذه المواجهة هي اختبار للعزيمة، وربما يعتقد بوتين أن لديه ميزة كبيرة على الرئيس بايدن، الذي لا يحظى بشعبية نسبيًا ويقود دولة منقسمة بشكل حاد. لكن بايدن، الذي تأثر بالانتقادات الموجهة للانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، سيقاوم أي تكرار في أوكرانيا. ميزة أخرى لبايدن: لقد شارك فريقه بمهارة المعلومات الاستخباراتية وأجرى تخطيطًا مشتركًا مع حلفاء الناتو.

لا تقتصر مخاوف الحدود الروسية على أوكرانيا. أرسلت موسكو وحلفاؤها من الاتحاد السوفياتي السابق قوات الخميس لقمع انتفاضة في كازاخستان. أصبحت حياة ما بعد الاتحاد السوفياتي أكثر فوضوية، في بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان الآن. أن قمع التمردات في محيط روسيا سوف يستنزف موارد بوتين.

يختم إيغناتيوس: "قد يكون أكبر عيب بوتين في أوكرانيا أنه فقد عنصر المفاجأة الذي كان فعالاً للغاية في عام 2014. العالم كله يراقب". عندما تحاول إجراء "تقييم شامل" للمواجهة مع أوكرانيا، فإن الغزو يبدو مكلفًا للغاية. لكن التاريخ هو قصة متكررة لقادة واثقين من أنفسهم يرتكبون أخطاء حمقاء.