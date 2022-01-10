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موسكو: أكد المفاوض الروسي مع الولايات المتحدة في محادثات الإثنين في جنيف أن بلاده "ليس لديها أي نية" لمهاجمة أوكرانيا، واعتبر أن واشنطن تأخذ مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "بجدية كبيرة".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحافيين بعد ساعات من النقاشات مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إن "المحادثة كانت صعبة وطويلة ومهنيّة للغاية وعميقة ومحددة".

وأضاف "لدينا انطباع بأن الجانب الأميركي أخذ المقترحات الروسية بجدية كبيرة".

ودعا ريابكوف الولايات المتحدة لأن تتعامل مع روسيا "بروح من المسؤولية"، محذرا من أن مخاطر المواجهة المتزايدة "لا يمكن الإقلال من أهميتها".

وندد نائب وزير الخارجية الروسي بالتهديدات الأميركية بالتحرك ضد بلاده ووصفها بأنها "محاولات للابتزاز والترهيب"، لكنه شدد على أن موسكو "تدعم مواصلة الحوار".

وأردف "لا أعتقد أن الوضع ميؤوس منه".