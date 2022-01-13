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إيلاف من بيروت: إيران، مثل كوريا الشمالية، هي دليل على مخاطر انتشار الصواريخ الباليستية، وكيف يمكن أن تؤدي تجارة الصواريخ قصيرة المدى مثل "سكود" إلى تطوير أسلحة أكثر خطورة.

مثل باقي القوات المسلحة الإيرانية، أصيب سلاح الجو الإيراني بالشلل بسبب عمليات التطهير التي أعقبت الثورة. على الرغم من التفوق العددي والتكنولوجي على القوات الجوية العراقية، فإن إيران لم تكن قادرة على تحقيق التفوق الجوي، ولم تكن قادرة على ضرب الأهداف بدقة في عمق العراق.

ردًا على ذلك، اشترت إيران عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من طراز R-17 ("سكود بي") من الحكومة الليبية. شكلت هذه الضربات، فضلاً عن الضربات الانتقامية بالصواريخ الباليستية العراقية، ما يسمى بـ "حرب المدن". عدم دقة الصواريخ جعل المدن أسهل الأهداف، وتحمل المدنيون الإيرانيون والعراقيون العبء الأكبر من الحملة الصاروخية البدائية.

شهاب

أدت الحاجة في زمن الحرب للصواريخ الباليستية، فضلاً عن عداوة إيران التاريخية لإسرائيل، إلى قيام إيران بتطوير صناعة الصواريخ الخاصة بها. كانت الصواريخ الأولى نسخاً من صواريخ "سكود" الموجودة. يعتمد صاروخ شهاب-(Shooting Star) 1 على صاروخ "سكود-ب"؛ وتقدر مبادرة التهديد النووي أن إيران تحتفظ بمخزون من مائتين إلى ثلاثمائة صاروخ. يمكن صاروخ شهاب-1 الذي يعمل بالوقود السائل أن يعلو رأسًا حربيًا كيميائيًا شديد الانفجار يبلغ وزنه ألفي رطل حتى 186 ميلًا، لكن مثل سكود-ب الأصلي، فإن دقته ضعيفة. فقط، نصف الرؤوس الحربية من صاروخ شهاب-1 ستهبط على بعد نصف ميل من الهدف، أما البقية فتهبط على مسافة أبعد. نسخة أخرى، شهاب-2، لها مدى 310 أميال. من المحتمل أن يتم التخلص التدريجي من الإصدارين لصالح جيل جديد من صواريخ الوقود الصلب.

صاروخ ثالث، شهاب-3، هو في الواقع نوع مختلف من صاروخ نودونغ-1 الكوري الشمالي. تم تطويره أيضًا من "سكود"، ويرجع أصله إلى رغبة بيونغ يانغ في ضرب القواعد الأميركية في اليابان من شبه الجزيرة الكورية. هناك ادعاءات مختلفة عن المسافة التي يمكن أن يقطعها شهاب-3. تنص مبادرة التهديد النووي على أن نطاقها الأقصى يبلغ 621 ميلاً، وهو أقل من مدى نودونغ-1. ينص مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية على أن مدى نودونغ-1 يبلغ 932 ميلاً، لكنه ينسب إلى شهاب-3 مدى يصل إلى 1242 ميلاً، وهو تحسن كبير.

يوفر شهاب-3 مدى أكبر من الصواريخ السابقة، إلا أنه غير دقيق، مع توقع سقوط نصف الرؤوس الحربية في نطاق 1.5 ميل من الهدف والنصف الآخر على مسافة أبعد. تم إجراء أول اختبار إيراني لهذا الصاروخ في عام 1998، وتم الإعلان عن تشغيل الصاروخ في عام 2003. ويفترض خبراء الحد من التسلح أن كوريا الشمالية باعت إيران خط تجميع نودونغ كاملًا، بينما يعتقد آخرون أن إيران تلقت ما يقرب من 150 صاروخًا من هذا الطراز.

أنتج صاروخ شهاب-3 متغيرًا واحدًا على الأقل، وهو قدر-1، والذي له مدى أقصر قليلاً لكن يقال إنه أكثر دقة، في حدود 600 قدم . يبدو أن رأسًا حربيًا جديدًا تم تطويره للصاروخين، يُعرف باسم "عماد"، يحقق مزيدًا من الاستقرار والقدرة على المناورة والدقة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى الإيرانية.

سجيل

قفز تطوير الصواريخ الإيرانية قفزة هائلة مع نشر صاروخ "سجيل" متوسط المدى. على عكس الصواريخ السابقة التي تعمل بالوقود السائل، لا يلزم تزويد صاروخ سجيل الذي يعمل بالوقود الصلب بالوقود قبل الإطلاق ويمكن تخزينه جاهزًا لإطلاق النار. لا يحتاج صاروخ سجيل في الميدان أيضًا إلى قافلة منبهة من مركبات التزود بالوقود التي يمكن لقوات العدو رصدها. يُعتقد أن خبرة إيران في الوقود الصلب جاءت من الصين في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في نقل التكنولوجيا.

تم اختبار صاروخ "سجيل" أول مرة في عام 2008، وهو يحمل رأسًا حربيًا يراوح وزنه بين ألف وألفي رطل وله نطاق مماثل لصاروخ شهاب-3 الأقدم. قد يكون "سجيل" في الواقع بديلاً للصاروخ الأقدم. في حين أن دقته غير معروفة، فإنها بالكاد يمكن أن تكون أسوأ من سابقتها التي تعمل بالوقود السائل. هناك تقارير غير مؤكدة للمتغيرات بعيدة المدى. وبحسب ما ورد تم اختبار صاروخ يسمى سجيل-2 في عام 2009، ويقال إن صاروخ سجيل-3 ثلاثي المراحل بمدى يبلغ 2400 ميل قيد التطوير .

وفقًا لتقرير صدر في عام 2005 في صحيفة بيلد تسايتونغ الألمانية، استوردت إيران ثمانية عشر صاروخًا متوسط المدى من طراز "موسودانط من كوريا الشمالية. كان وجود هذه الصواريخ محل نزاع لسنوات، لكن قال مسؤولون في الحكومة الأميركية إن إطلاقًا تم في أبريل 2017 لصاروخ "خرمشهر"، وهو الاسم المحلي لصاروخ "موسودان". من الواضح أن الصاروخ الإيراني طار مسافة 600 ميل قبل أن ينفجر، وهو مستوى من النجاح لم تشهده كوريا الشمالية نفسها حتى اختبارها السادس في طموسودان". هذا تناقض غير عادي، ويمكن أن يشير إلى أن الاختبار كان لصاروخ آخر تمامًا. على عكس صواريخها الأخرى، لم تعرض إيران علانية أي صاروخ من نوع "موسودان".

ذو الفقار

في غضون ذلك، حدثت إيران ترسانتها من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى. يعتمد أحدث صاروخ لطهران، "ذو الفقار"، على تكنولوجيا الوقود الصلب الصينية. يمكن صاروخ "ذو الفقار" أن يحمل رأسًا حربيًا شديد الانفجار أو ذخيرة صغيرة يبلغ وزنه ألف رطل تزعم إيران أنه يصل دقته إلى مسافة تتراوح بين خمسين إلى سبعين مترًا. يبلغ مدى الصاروخ 434 إلى 466 ميلا. في حين أن صاروخ "ذو الفقار" لديه رأس حربي أصغر من شهاب 1 و 2، إلا أنه أكثر دقة ومدى أكبر، مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق للصواريخ القديمة التي تعمل بالوقود السائل.

هل يمكن أن تصل صواريخ طهران إلى واشنطن في يوم من الأيام؟ أثبتت كوريا الشمالية أنه حتى دولة مصممة على موارد محدودة يمكنها بناء برنامج صاروخي موثوق. تسرد مبادرة التهديد النووي صواريخ شهاب 5 و 6 على أنها صواريخ باليستية عابرة للقارات محتملة تم ذكرها في الأدبيات الإيرانية، لكن يبدو أن هذه الأسماء مخصصة لأهداف تصميم افتراضية وليست صواريخ تشغيلية. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وافقت إيران على وقف تطوير أسلحتها النووية. قد يكون استئناف البحث والتطوير في مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات دليلاً على أن طموحات إيران النووية قد اشتعلت من جديد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع البلاد في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة.