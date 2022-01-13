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إيلاف من بيروت: في واقعة بليغة في دلالاتها حول مدى الإهمال المتمادي في إدارة شؤون لبنان من قبل العهد بأركانه كافة، افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عند واجهة بيروت البحرية "مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا”، الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن ميقاتي انبرى يخاطب المعنيين والإعلام واقفاً خلف العلم الكويتي الذي رفع خلفه، خطأ، بدلاً من علم الإمارات.

ولاقت هذه الواقعة استغراباً واسعاً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت الآراء على أنها تقدم صورة بليغة عما يشهده لبنان من تراجع في مختلف مفاصل الدولة، وتعبر عن تسيد المحسوبية في البلاد، وتوظيف غير الأكفياء، وانتشار الفساد على أوسع نطاق ممكن بحيث وصل إلى رأس الهرم السياسي في البلاد.

معالم النكبة

وتفقد ميقاتي المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.

وقال ميقاتي: "من هذا الموقع أنظر إلى الخارج وأرى معالم النكبة الكبيرة التي أصابت بيروت في أغسطس/ آب 2020، وفي هذا المكان نفتتح مركز الشيخ محمد بن زايد لمعالجة أمراض كورونا".

وأضاف: "الشكر الكبير لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان".

وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل".

قدرة استيعابية عالية

أما الوزير أبيض فقال: "استطعنا البدء بتشغيل هذا المرفق المهم بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 80 سريرا، وهذا يساعد على استقبال المرضى وإجراء عملية تقييم لحالتهم ومن ثم التحويل إلى المستشفيات أو إعطاء العلاج المناسب".

وأضاف: "التكلفة الاستشفائية في هذا المركز ستكون زهيدة، وهذا ما سيساعد على تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين في هذه الظروف".

اعتذار لاحق

وفي وقت لاحق، أفادت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه "رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، نوضح انه وخلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فإقتضى التوضيح والإعتذار".