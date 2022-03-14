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بوغوتا: حقّق ائتلاف اليسار نجاحاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في كولومبيا، وفق نتائج رسمية جزئية صدرت في المساء وتشمل أكثر من 93% من الأصوات.

وفاز "الميثاق التاريخي"، أبرز قوى المعارضة للحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، بـ17 مقعداً من أصل 102 في مجلس الشيوخ بحصوله على 14,52% من الأصوات، متقدماً على كل التشكيلات الأخرى التقليدية والمحافظة والليبرالية.

وفي مجلس النواب، حصل الائتلاف اليساري بزعامة غوستافو بيترو على 25 مقعداً من أصل 165، فحل في المرتبة الثانية بعد الحزب الليبرالي (32)، متقدماً بفارق ضئيل في عدد الأصوات على المحافظين، بحسب النتائج الجزئية.

أما "المركز الديموقراطي"، الحزب اليميني الحاكم الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 بأكبر عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، فتكبّد خسارة فادحة إذ حل في المرتبة الخامسة فيه، وفي المرتبة الرابعة في مجلس النواب.

وصرّح رئيس "الميثاق التاريخي" الذي عُيّن في اليوم نفسه ممثل اليسار في الانتخابات الرئاسية في 29 أيار/مايو، أن ائتلافه "حصل على أفضل نتائج للحركة التقدمية في تاريخ الجمهورية الكولومبية".

وأضاف بيترو "إننا بصدد الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى".