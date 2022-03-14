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كييف: أكدت أوكرانيا الاثنين أنها ستطلب وقفًا "فوريًا" لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أراضيها أثناء جلسة مفاوضات جديدة مع موسكو تُعقد عبر الفيديو خلال النهار، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، وهو مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر عبر تويتر إن "مواقفنا لم تتغيّر: السلام، وقف إطلاق نار فوري، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك فقط يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية".