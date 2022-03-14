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كييف: بدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف الاثنين، وفق ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم.

ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على تويتر لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفًا المفاوضات بأنها "صعبة" ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا "مواقفهما المحددة".