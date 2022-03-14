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موسكو: أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا الاثنين أن ضربةً لقوات كييف تسببت بمقتل 16 شخصًا على الأقلّ، في وقت تجري جولة رابعة من المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وأفاد مسؤولون انفصاليون أن شظايا صاروخ "توشكا" أوكراني تم إسقاطه في وسط المدينة، التي تعد عاصمة المتمرّدين بحكم الأمر الواقع، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة صحة المنطقة "تم تسجيل 16 قتيلا"، مضيفة أن 23 آخرين أصيبوا بجروح.

وسبق أن أعلنت السلطات الانفصالية عن مقتل 20 شخصًا.

ونشرت قنوات الانفصاليين الرسمية على تلغرام صورا وتسجيلات مصوّرة لتبعات الحادثة، أظهرت سيارات متفحّمة وجثثا متناثرة في الشارع والأضرار التي حلّت بالمتاجر.

ولم تتمكّن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة الحصيلة الصادرة عن سلطات المنطقة، غير أنه في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الرسمية، أفاد زعيم "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد دنيس بوشيلين أن الصاروخ الذي تم إسقاطه أحدث أضرارا في المناطق السكنية وأكد سقوط قتلى مدنيين.

وأفاد شبكة "روسيا 24" "كان الناس يقفون في طابور قرب صرّاف آلي وعند موقف للحافلات".

وأضاف "كان من بين القتلى أطفال"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا كانت لتكون أعلى لو لم يتم إسقاط الصاروخ.