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واشنطن: يتوقع أن يوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الإنترنت إلى الكونغرس الأميركي الأربعاء عند الساعة 13,00 ت غ، في ظل الغزو الروسي لبلاده، وفق ما أعلنت رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين الاثنين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة مشتركة إلى النواب "نتطلع إلى شرف استقبال خطاب الرئيس زيلينسكي إلى مجلسي النواب والشيوخ ولإيصال رسالة دعمنا إلى الشعب الأوكراني بينما يدافع بشجاعة عن الديموقراطية".