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إيلاف من بيروت: يملك الناتو قوة خارقة ووفرة من المعلومات الاستخبارية، مع ذلك لا يمكنه استخدام القوة لتغيير الوضع في أوكرانيا. على الحلف مراجعة مسألة المواجهة مع روسيا إذا كان يريد إيجاد مخرج من "فخ التصعيد" هذا.

في المعركة من أجل أوكرانيا، كانت استراتيجية الناتو هي الموازنة الدقيقة لمهمته الدفاعية ومصداقيته والحاجة إلى تجنب التصعيد. وقد ثبت أن الأخير مهيمن: حلف الناتو غير قادر حاليًا على استخدام القوة، حتى للأغراض الإنسانية، خوفًا من تصعيد من فلاديمير بوتين. في مقابل ذلك، أظهر أعضاء الناتو، إلى حد كبير، إجماعهم على التهدئة، وزادوا بشكل كبير الإنفاق الدفاعي وأرسلوا مساعدات عسكرية سخية وفعالة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الالتزام بسياسة عدم التدخل خوفًا من التصعيد يهدد بالإضرار بمصداقية الناتو وتقويض قيمة ما قام به بالفعل.

على المدى الطويل، إنها مخاطرة بإضعاف قدرة الناتو على الدفاع عن نفسه. فهل هناك مخرج من "فخ التصعيد" هذا؟

إعادة النظر في تعريف "الهجوم المسلح"

هناك بالطبع أسباب لدخول الناتو الصراع مع روسيا، لكنها تقتصر حاليًا على حالة هجوم مسلح من قبل روسيا، ما قد يؤدي إلى رد بموجب المادة 5. أعيد النظر بشكل دوري في تعريف "الهجوم المسلح" مع تطور طبيعة الحرب والأعمال العدائية. لم تتوقع المعاهدة الأصلية هجومًا على نيويورك من قبل منظمة إرهابية مقرها في أفغانستان، لكنها كانت المرة الأخيرة والوحيدة التي يتم فيها استخدام المادة 5 وأدت إلى انتشار الناتو عقداً من الزمن في أفغانستان، وهي دولة بلا حدود مع الناتو وذات قيمة استراتيجية محدودة.

لا تعريف صارماً لما يشكل هجومًا مسلحًا ولا ينبغي أن يكون كذلك. إنه حكم لأعضاء الناتو والأمين العام ينصح به مستشار قانوني. لكن في حين تم توسيع التعريف في حالة القاعدة ليشمل جهة فاعلة غير حكومية ترتكب هجومًا إرهابيًا، فإنه في حالة روسيا كان يميل إلى التضييق.

تدخلت روسيا بقوة في دول الناتو من خلال التخريب وعمليات الاغتيال والتدخل في العمليات الديمقراطية. استخدمت، بشكل أكثر وضوحًا، أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الإشعاعية على أراضي المملكة المتحدة لاغتيال المعارضين السياسيين. في أي من هذه الحالات، لم يكن العدوان يعتبر من دوافع اعتماد المادة 5. في غضون ذلك، عزز بوتين بوحشية نفوذه على أطراف الناتو أو وسعه. حتى الآن في عرضه المتزايد الاختراق ضد الناتو،

انحسار الخطوط الحمراء

كشف توسع بوتين عن اتجاهين متوازيين: خوف الناتو المتزايد من التصعيد وإضعاف ثقافته الدفاعية. تضاءلت الشهية والقدرات المطلوبة للصراع مع روسيا إلى درجة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستطيع، استجابة للنداءات الحماسية للحصول على المساعدة من صحفي أوكراني، الإدلاء ببيان قاطع بأنه "لا يمكننا محاربة روسيا". بينما كان منطقه، ضمن سياسة الردع التقليدية، محترمًا وسيقدم طمأنة الكثيرين في الناتو، فإن كلماته كانت ستمنح موسكو نوعًا مختلفًا من الطمأنينة: أن الخط الأحمر يتراجع مرة أخرى.

لدى الناتو فرصة، إن لم يكن واجبًا، لإعادة النظر في مقاومة روسيا عسكريًا. فعل ذلك بالفعل في تقديم المساعدة العسكرية، لكنه قد يحتاج إلى الذهاب أبعد من ذلك. أحد الدروس المستفادة حتى الآن من أوكرانيا هو أنه لا يمكن ردع الكرملين عن استخدام الأسلحة التقليدية على نطاق واسع بسبب الموقف الحالي لحلف الناتو ولا بفرض عقوبات غير مسبوقة. يجب أن يكون الاستنتاج الصعب للحلف هو أنه لا يمكن منع روسيا من شن حروب تقليدية على حدودها الأوروبية ما لم يُظهر الناتو استعداده للرد عسكريًا في مرحلة ما.

مسؤولية الحماية

لماذا يريد الناتو إيقاف روسيا من خوض حروب على حدودها؟ الجواب الواضح هو منع المعاناة الإنسانية التي تسببها، والتي تُرى الآن بشكل بياني في أوكرانيا. تشعر الدول الأعضاء بشدة بهذه المسؤولية عن حماية الحياة، والتي تعتبر بالنسبة للكثيرين منها أساسية في سياستها الخارجية. أن اختزالهم إلى متفرجين مطلعين سيكون بالنسبة لهم أخلاقيًا أن لم يكن غير مقبول سياسيًا.

لكن، ثانيًا، عدم القدرة على وقف التوسع الروسي على حدودها يضر بصدقية الناتو كحصن ضد العدوان، ولا سيما العدوان الروسي. بالنسبة للقيادة العسكرية الروسية، لن يكون هناك دليل على استعداد الناتو لمحاربة روسيا فحسب، بل سيكون هناك أيضًا خط ثابت مفاده أنه سيتجنب دائمًا التصعيد والصراع المباشر. ستشعر روسيا بأنها مرخصة لتكرار عملياتها التوسعية في مكان آخر.

ثالثًا، إذا نجحت حروب روسيا، فإنها ستحول الأراضي التي تحتلها إلى قواعد عسكرية واستخباراتية متقدمة، كما فعلت في سوريا، وسيكون هدفها الأساسي منحها ميزة استراتيجية على الناتو. أن القيام بذلك في أوكرانيا سيسمح لبوتين أن يأكل، في أوقات فراغه، في الحواف الأكثر ليونة لحلف الناتو.

إذا سُمح لبوتين بالاستمرار في افتراض أنه يستطيع التوسع مع الإفلات من العقاب من الناتو، فسيؤدي ذلك إلى ترك الدول غير الأعضاء في الناتو في أوروبا التي تشكل منطقة عازلة لحلف شمال الأطلسي، ودول الناتو التي تتمتع روسيا بامتداد ثقافي لها، وحيدة. الترهيب أداة مفضلة لسياسة بوتين الداخلية والخارجية، وهو واضح في أداء وزير الخارجية سيرغي لافروف، يستخدمها لضمان أن تصبح المنطقة العازلة حاجزًا لروسيا، وليس حاجزًا لحلف الناتو.

السماح لروسيا بأخذ أوكرانيا سيعزز أيضًا رواية الكرملين عن هزيمة الناتو العدوانية على يد القوات المنتصرة للجيش الروسي الذي يحمي شعبه. ستستخدم موسكو هذه الرواية بقوة لزعزعة استقرار السكان ذوي الميول الروسية في أوروبا الشرقية. وللمساعدة في ذلك، سيكون لروسيا على حدودها جيش قوي قتالي مشروط بالرواية الخاضعة للرقابة الوحشية لعدوان الناتو. ستكون هذه الرواية خبيثة داخل الناتو الأوروبي.

إمكانية التنبؤ

يحتاج الناتو إلى مفهوم استراتيجي يتضمن "دفاعًا أماميًا" ويمنحه مجالًا للتدخل في محيطه. ومن شأن ذلك أن يبني على عمليات الناتو السابقة خارج المنطقة، والضرورة الواضحة التي شعر بها الأعضاء للاستجابة للأزمات الإنسانية والطبيعة المتطورة للتهديدات للأمن الجماعي من روسيا التوسعية. وستكون أسباب عدم القيام بذلك أن الدفاع الأمامي كعقيدة وفي الممارسة سيكون تصعيدًا. سيكون لهذه الحجة تأثير، لكن الأمر يستحق التفكير في طبيعة ومسار التصعيد مع روسيا.

في الأساس، الخوف هو أن أي صراع مع روسيا يمكن أن يتصاعد في نهاية المطاف إلى استخدام الأسلحة النووية. هذا صحيح من الناحية الفنية من حيث أن كلا الجانبين يمتلكان أسلحة نووية، لكن خوف الناتو من تبادل نووي باعتباره "النهاية الإعلانية النهائية" الحتمية أو المحتملة قد استغلها بوتين بلا رحمة. لقد استخدمها لإنشاء مساحة كبيرة جدًا يمكنه من خلالها شن حرب تقليدية في أوروبا دون رد عسكري من الناتو. تفترض نظريات التصعيد أن الحرب التقليدية قائمة على نفس السلسلة المتوالية مثل الأسلحة النووية، أي أن قرار استخدام سلاح نووي سوف ينبع مباشرة من القرارات السابقة للتصعيد. ومع ذلك، فهي ذات طبيعة منفصلة تمامًا.

في أوكرانيا، المقاومة تتراجع. يُنظر إلى دعم الأوكرانيين على أنه واجب أخلاقي من قبل عدد ملهم من حكومات وأفراد الناتو، لكن هؤلاء المؤيدين لأوكرانيا مقيدون في المساعدة والحجم الذي يمكنهم تقديمه من خلال فخ التصعيد. ومع ازدياد المتطلبات، بدأت القيود تتفاقم. أن استعداد الأفراد من دول الناتو للقتال في اللواء الدولي الأوكراني يدل على مدى الالتزام الأخلاقي بالقتال، على المستوى الشعبي، ليس خاضعًا للرغبة في تجنب المخاطرة بالتصعيد.

النتيجة الأخرى لفخ التصعيد هي أن الناتو يمكن التنبؤ به بشكل خطير. ليس لديها وسيلة للمفاجأة. وقد منح ذلك بوتين الثقة في أنه يعرف حدود فضاء المناورة لديه. ما قد يحتاجه حلف الناتو لاستعادة الميزة هو تعديل غير معلن لوضعه الدفاعي وربما عقيدته. يجب أن يغير تصور الناتو كمنظمة معاهدة ثابتة يمكن لبوتين أن يناور حولها بثقة. لديها فرصة للقيام بذلك في قمة الناتو المقرر عقدها في يونيو في مدريد. سيكون لدى الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة حول كيفية أو ما إذا كان ينبغي على حلف الناتو أن يميل إلى روسيا بدلًا من الخروج منها، وقد تكون المفاوضات صعبة. ولكن الآن ليس الوقت المناسب لاستراتيجية ذات قاسم مشترك أدنى مصممة بحيث لا تستفز بوتين. يجب أن يكون واضحًا الآن أن الانحراف يترك مساحة سيشغلها بوتين.

إطار عمل للتدخل

قد يكون لمجموعة المبادرات التأثير المطلوب دون تقسيم الحلف. أولًا، يجب على الناتو أن يفعل الكثير مما يفعله بالفعل من خلال توفير العتاد، مما سيؤثر على التوازن الاستراتيجي للصراع. يجب أن تكون حازمة في تأمين خطوط الإمداد المادية والسلطات القانونية وسرد قوي. سيكون هذا أكثر صعوبة حيث يتحكم بوتين في المزيد من الأرض وخطوط الاتصال. ولكن هذا أيضًا عندما يكون لها قيمة أعلى. يحتاج السرد أيضًا إلى أن يكون رصينًا ومتسقًا، وأن يتجنب الارتفاعات العاطفية والإفراط في الوعود. التردد، كما اتضح من الاقتراح الذي تم التخلي عنه لاحقًا لتزويد أوكرانيا بطائرات ميغ بولندية، سيتم تفسيره على أنه عزيمة متقلبة وسيشجع فقط روسيا. يجب أن يكون السرد، قبل كل شيء، ثابتًا طوال مدة الصراع الطويلة.

ثانيًا، يجب أن يتبنى حلف الناتو مفهوم التدخل الإنساني الذي يمكنه من إبراز القوة بشكل فعال لحماية الأرواح. لا يعني ذلك بالضرورة منطقة حظر طيران، لكن الناتو يحتاج إلى حزمة إنسانية فورية وصيغة طويلة الأجل للتدخل الإنساني إذا لزم الأمر تحميها قوة الناتو.

ثالثًا، يحتاج إلى إنشاء إطار قانوني وسياسي للعمل الوقائي على أساس وشيك الحدوث. قد يكون القلق الآن من أن هذا سيلعب في الرواية الروسية عن عدوان الناتو في غير محله - هذه الرواية أصبحت بالفعل خارج الانعكاس بفضل سيطرة الدولة على وسائل الإعلام في روسيا. كما أنه من الصحيح بشكل مأساوي أن بوتين لديه الآن مجال للتصعيد. إنه يعلم أنه يستطيع تصعيد عدة درجات على السلم دون فرض رد مكلف من الناتو. كما نعلم الآن من المعلومات الاستخباراتية التي تم الكشف عنها، فضلًا عن التجربة المريرة لحلب، فإن هذا التصعيد المتسلسل يمكن أن يشمل أيضًا استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل روسيا. يجب ردع ذلك، وإذا لم يكن من الممكن ردعه، واستباقه، وإذا لم يتم استباقه، فقد قوبل برد جريح من الناتو. من بين جميع التراخيص التي يتمتع بها، فإن القدرة على استخدام أسلحة الدمار الشامل هي التي يجب أن يخسرها.

سيكون وضع إطار عمل منقح للتدخل أمرًا صعبًا. لكن تم اتخاذ خطوة مماثلة من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو لإنشاء الإطار القانوني المطلوب للتدخل الوقائي ضد الإرهابيين عندما يكون انتظار وقوع هجوم إرهابي قبل أن يكون التصرف دفاعًا عن النفس متأخرًا. هناك نظير الآن مع روسيا. أن وفرة المعلومات الاستخبارية حول نية بوتين وقدراته مقارنة بالعجز عن التصرف تجعل الناتو عرضة للإحراج والمخاطر الأخلاقية. سيكون أكثر من مجرد إحراج إذا كان لدى الناتو، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتقارير الإعلامية الشجاعة، رؤية كاملة لروسيا لأنها تدمر أوكرانيا مدينة تلو الأخرى ولكنها لا تستطيع التصرف. سوف يلحق الضرر بصدقية الناتو وسلطته في وقت تشتد الحاجة إليه.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"